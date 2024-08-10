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Летние Олимпийские игры

Анри прокомментировал поражение Франции в финале Олимпиады

10 Августа 2024 • 07:26 Комментировать
Франция (до 23 лет)
3:5
Испания (до 23 лет)

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри поделился впечатлениями после неудачи в финале с Испанией (3:5).

«Трёхцветные» спаслись от поражения в основное время, уступая со счётом 1:3 до 79-й минуты, но довести камбэк до победного итога не смогли – испанцы дважды забили в экстра-тайме усилиями Серхио Камельо.

«Это было волшебно. Я сказал ребятам, что горжусь ими, горжусь завоёванной медалью. Конечно, мы ждали другого конца, но это потрясающая история.

Думаю, всем понравилось. Разочаровывающий итог матча, но это особые эмоции, медаль и прекрасный опыт. Сейчас трудно радоваться, однако мы должны отметить своё достижение», – цитирует Fotmob наставника французов.

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