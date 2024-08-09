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Летние Олимпийские игры

Испания и на Олимпиаде в дамках: Хозяйка Франция повержена в финале с 8 голами

09 Августа 2024 • 21:46 Комментировать (1)
Франция (до 23 лет)
3:5
Испания (до 23 лет)

В футбольном финале Летних Олимпийских игр в Париже схлестнулись сборные Франции и Испании. Две большие сборные, одна из которых – хозяйка турнира.

Протокол игры  
Франция (до 23 лет)3:5Испания (до 23 лет)
(1:0) Мийо Энцо11'  
  18'Лопес Фермин (1:1)
  25'Лопес Фермин (1:2)
  28'Баэна Алекс (1:3)
(2:3) Аклиуш Магнес79'  
(3:3) Матета Жан-Филипп90'  
  100'Камелло Серхио (3:4)
  120'Камелло Серхио (3:5)
Ресте ГийомСильдийя КильяннБаде ЛуакЛюкеба КастеллоТрюффер АдриенКоне МануМийо ЭнцоШотар ЖорисОлисе МайклЛяказетт АлександрМатета Жан-Филипп
Запасные: Нкамбадио ОбедЛоко БрэдлиМюинга АрноШерки РайанДуэ ДезиреМагасса СунгутуАклиуш Магнес
Тенас АрнауПубиль МаркМиранда ХуанГарсия ЭрикКубарси ПауБарриос ПаблоБаэна АлексОрос АймарЛопес ФерминГомес СерхиоРуис Абель
Запасные: Бернабе АдрианХуанлу СанчесКамелло СерхиоПачеко ХонГутьеррес МигельГарсия ЖоанТуррьентес Беньят
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Испания начала свой путь на Олимпиаде с победы над Узбекистаном (2:1). Дальше на групповом этапе у неё были выигрыш у Доминиканской Республики (3:1) и поражение от Египта (1:2). В 1/4 финала Испания разобралась с Японией (3:0), а в полуфинале одолела Марокко (2:1).

Франция выиграла все пять своих матчей на пути к финалу, один из которых – в овертайме. В группе – победы над США (3:0), Гвинеей (1:0) и Новой Зеландией (3:0). В четвертьфинале – 1:0 против Аргентины, в 1/2 финала – успех против Египта (3:1 с дополнительным временем).

Хозяевам не потребовалось много времени, чтобы открыть счёт в финале. Произошло это на одиннадцатой минуте. Но и испанцам впоследствии не понадобилось долго искать пути к чужим воротам, чтобы восстановить равновесие. Они провели ответный гол на восемнадцатой минуте.

Баэна сделал неудачную попытку выноса, а поймавший мяч на ногу Энцо Мийо удачно с правого полуфланга ударил по воротам. Арнау Тенас оказался не готов отразить мяч в сторону от ворот – вместо этого голкипер испанцев отразил его внутрь створа. Франция повела 1:0.

Вскоре Баэна исправился за «голевую передачу» сопернику голевой передачей уже партнёру. Отдал он справа в центр на Фермина Лопеса, упаковавшего мяч в левый нижний угол. 1:1. Что делала оборона сборной Франции в развитии той испанской атаки, решительно непонятно.

Как могли дальше забить «трёхцветные»? Олисе навесил справа с углового, а Матета в падении пробил головой в руки Тенаса. Как дальше забили испанцы? Миранда получил заброс слева и прострелил. Ресте отбил удар Абеля Руиса, но не добивание Фермина Лопеса (1:2).

Но это был ещё не пик холодного душа на головы французов. Спустя три минуты после второго пропущенного гола они устроились на таковой третий (на 28-й минуте). Миранда заработал штрафной (сфолил Баде), и Баэна со стандарта поразил область под левой девяткой (1:3).

В добавленное к первому тайму время французы поддавили, но безуспешно. Трюффер сделал передачу слева, и после рикошета пробил Матета, однако Тенас парировал. Шотар скинул правее на Олисе, который не попал в створ.

Команда Тьерри Анри, естественно, понимала, что забитый гол ей нужен очень остро. Да, сначала хотя б один, чтоб заставить испанцев нервничать. Уже во втором тайме Трюффер навесил слева, и Коне головой отправил мяч в перекладину.

«Красная фурия», игравшая в преимущественно светло-жёлтой форме, могла, наоборот, довести дело до крупного счёта. Пубиль подал справа, а Миранда пробил выше. Фермин Лопес сделал передачу на Абеля Руиса, который с левой стороны ударил вне створа.

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Давление от французов всё-таки дало свои плоды – счёт на 78-й минуте стал 2:3. Олисе справа отдал пас на Аклиуша, а тот филигранно подкинул мяч в дальний угол. Серхио Гомесу позже забить бы за испанцев, а он не попал в ворота. И в районе 90-й минуты – пенальти в пользу Франции!

Во время подачи углового Мюинга упал в своей штрафной площадке – на газон его утянул Туррьентес. Главного арбитра подозвали к монитору, он всё посмотрел и указал на точку. Назначенный одиннадцатиметровый реализовал Матета. 3:3 – огонь в финале Олимпиады!

К тому же, в компенсированное время основного команды обменялись ещё моментами. Туррьентес едва не реабилитировался за привезённый пенальти – загнал мяч в перекладину! Возле других ворот хорошо сыграл Тенас, защитивший свою рамку от Олисе.

Сотая минута (уже в овертайме) явила новый гол в этом сверхрезультативном решающем матче. Пабло Барриос низом снабдил мячом Серхио Камелло, и тот с правой стороны результативно пробросил мяч в дальний угол мимо выдвинувшегося ему навстречу Ресте. 3:4.

С этого счёта Франция уже не отыгралась. Дуэ справа бахнул мимо створа. Хозяева потерпели поражение в финале футбольного турнира Олимпиады. А Кабелло в добавленное время второго дополнительного тайма выскочил один на один и поразил дальний угол. 3:5.

Результативную передачу на последний гол отдал, кстати, вратарь Арнау Тенас. Олимпийская сборная Испании взяла трофей спустя менее чем через месяц после триумфа обычной сборной Испании на Евро-2024.

Кирилл Иванцов

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Alex1972
09 Августа 2024 в 22:05
Хе..
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