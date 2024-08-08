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Летние Олимпийские игры

Марокко – бронзовый призёр Олимпиады: Египет сокрушён в формате теннисной баранки

08 Августа 2024 • 19:54 Комментировать
Египет (до 23 лет)
0:6
Марокко (до 23 лет)

В матче за третье место на футбольном турнире Олимпиады сошлись сборные Египта и Марокко. В прошлый раз африканская команда брала медаль на Летних Олимпийских играх восемь лет назад. То была сборная Нигерии, победившая в матче за третье место сборную Гондураса.

Протокол игры  
Египет (до 23 лет)0:6Марокко (до 23 лет)
  23'Эз Абде (0:1)
  26'Рахими Суфьян (0:2)
  51'Эль-Ханнус Билаль (0:3)
  64'Рахими Суфьян (0:4)
  73'Накаш Акрам (0:5)
  87'Хакими Ашраф (0:6)
Алаа ХамзаСабер МахмудМохамед КаримАбдельмажид ХоссамТарек МохамедЭльнени МохамедКока АхмедШехата МохамедЗизоАдель ИбрахимФейсал Осама
Запасные: Хамди Мохамед IIЭль-Габри АлиАтеф АхметМажар БилалСаад МостафаФайед ОмарКамаль Зиад
МунирБукамир МехдиЭль-Уахди ЗакарияХакими АшрафТаргаллин УссамаНакаш АкрамРичардсон АмирЭз АбдеАхомаш ИльясЭль-Ханнус БилалРахими Суфьян
Запасные: Манаут ХайтамКехта ЯсинБушуари БеньяминТахиф АдильБен-Сегир ЭлиссМаухуб Эль-МехдиГаними Рашид
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Марокканцы, к тому же, заняли четвёртое место на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Понятно, тут имеется в виду обычная сборная, а не олимпийская. Но это подтверждение, что есть в Марокко довольно сильные футболисты.

Каков был путь марокканцев к отчётному матчу на Олимпиаде 2024 года в Париже? В группе сыграли с Аргентиной (2:1), Украиной (1:2) и Ираком (3:0). В четвертьфинале разделались с американцами (4:0), а в полуфинале потерпели поражение от испанцев (1:2).

Олимпийская сборная Египта в группе сыграла вничью с Доминиканской Республикой (0:0), а также выиграла у Узбекистана (1:0) и Испании (2:1). В 1/4 финала был пройден Парагвай (1:1, по пенальти 5:4), а в 1/2 финала сильнее была Франция (3:1 с дополнительным временем).

В матче за третье место марокканская команда пошла в атаку на первой же минуте. Ашраф Хакими даже тревожно пробил по воротам, но мяч заблокировал Мохамед Карим. Удалось египтянам перетерпеть стартовый натиск соперника без пропущенных голов.

На какое-то время «фараоны» отвели игру от своей штрафной площади и придвинули её к другой. Тоже пошла какая-то угроза марокканским воротам, удар Зизо отразил Мунир. Однако Зизо получил травму и не смог продолжить матч, его заменил Саад.

Затем инициатива вернулась к «атласским львам», которые громыхнули в середине тайма двумя голами. Абде Эззалзули с дистанции блестяще положил мяч в правый угол, а через три минуты оформил подачу слева на Суфьяна Рахими, поразившего цель головой. 0:2.

До перерыва марокканцы занимались удержанием добытого преимущества в счёте, а на старте второго тайма упрочили его. Билаль эль-Ханнус продвинулся к штрафной площади и завернул мяч в правый нижний угол. 0:3 – сборная Египта «горела» конкретно.

Надежду египтянам мог подарить Тарек, но не попал в створ через себя после углового. И практически сразу же «фараоны» получили очередной удар под дых. Ахомач отдал пас низовой пас с правого полуфланга на левый, а Рахими реализовал рандеву с Алаа. 0:4.

Команда Рожерио Микале забила со штрафного, но после свистка. А сборная Марокко вскоре новый легитимный гол провернула – на 73-й минуте. Суфьян Рахими приплюсовал к своему дублю голевой пас – он прострелил слева, и Акрам Накаш переправил мяч в сетку. 0:5.

Всё? Нет, не всё. Ашраф Хакими напоследок записал свою фамилию напротив графы «голы» в протоколе. Внушительный удар со штрафного в левый угол – мяч задевает штангу и рикошетит внутрь створа. 0:6. Вдвойне крупная победа команды Тарика Сектьюи.

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Сборная Египта, до того не проигрывавшая на этой Олимпиаде в основное время, потерпела сокрушительное фиаско в матче за третье место. Олимпийская сборная Марокко взяла в Париже бронзовые медали. Как теперь выступит главная сборная Марокко на ЧМ-2026?

Кирилл Иванцов

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