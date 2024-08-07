Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Летние Олимпийские игры

Женская сборная Бразилии на Олимпиаде переиграла 108 минут!

07 Августа 2024 • 18:57 Комментировать

Женская олимпийская сборная Бразилии накануне пробилась в финал турнира Олимпиады, где сыграет с командой США. Во вторник бразильянки со счётом 4:2 обыграли испанок, причём ко второму тайму было добавлено целых 15 минут.

Если суммировать минуты, которые арбитр добавлял ко всем таймам женской бразильской сборной в пяти матчах на Олимпиаде, то получается 88 минут. Почти как целый матч. При этом судья нередко давал переиграть ещё несколько минут. Например, в последней игре против Испании при 15 добавленных минутах было сыграно почти 18.

Суммарно женская сборная Бразилии на Олимпиаде переиграла уже 108 минут! Невероятно!

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиада Женская Сборная Бразилии Олимпиада-2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» «Реал» расстанется с восходящей звездой Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов» Аршавин предположил, когда «Зенит» потеряет первые очки в сезоне
Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем
Спортивные новости
Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.08.24 в 18:00
Египет (до 23 лет) Египет (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет) Марокко (до 23 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Августа
18:57 · Олимпийские игры
Женская сборная Бразилии на Олимпиаде переиграла 108 минут!
14:43 · Олимпийские игры
Может ли Анри возглавить сборную Франции – глава федерации дал ответ
06 Августа
21:44 · Олимпийские игры
Женская сборная США – в финале турнира Олимпиады
20:01 · Олимпийские игры
Ренар покинул женскую сборную Франции официально
00:48 · Олимпийские игры
Сборная Франции обыграла Египет и вышла в финал Олимпиады
05 Августа
22:49 · Олимпийские игры
Сборные Франции и Египта не открыли счёт в первом тайме полуфинала Олимпиады
21:34 · Олимпийские игры
Фермин Лопес – самый молодой игрок с голом и ассистом в плей-офф Олимпиады со времён Неймара
21:30 · Олимпийские игры
Франция - Египет: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:10 · Олимпийские игры
Сборная Испании с трудом стала первым финалистом Олимпиады 2
19:54 · Олимпийские игры
К первому тайму полуфинала турнира Олимпиады добавили 12 минут
19:21 · Олимпийские игры
В полуфинале футбольного турнира Олимпиады травмировался главный арбитр
18:30 · Олимпийские игры
Марокко - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
04 Августа
19:16 · Олимпийские игры
Футболист ЦСКА недоволен условиями проживания на Олимпийских играх в Париже
03 Августа
13:40 · Олимпийские игры
Отаменди объяснил потасовку после матча Франция – Аргентина на Олимпиаде 2
00:10 · Олимпийские игры
Известны обе полуфинальные пары футбольного турнира Олимпиады
00:03 · Олимпийские игры
Быстрый гол позволил сборной Франции выбить Аргентину
02 Августа
23:02 · Олимпийские игры
Сборная Египта в серии пенальти пробилась в полуфинал Олимпиады
21:30 · Олимпийские игры
Франция - Аргентина: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:21 · Олимпийские игры
Известна первая пара полуфиналистов футбольного турнира Олимпиады 3
20:18 · Олимпийские игры
Олимпийская сборная Испании разгромила японцев
19:30 · Олимпийские игры
Египет - Парагвай: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:00 · Олимпийские игры
Олимпийская сборная Марокко разгромила команду США
17:30 · Олимпийские игры
Япония - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
15:54 · Олимпийские игры
Марокко - США: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
31 Июля
00:13 · Олимпийские игры
Известны все четвертьфинальные пары мужского футбольного турнира Олимпиады
Все новости
Рекомендуем