Женская сборная Бразилии на Олимпиаде переиграла 108 минут!

Женская олимпийская сборная Бразилии накануне пробилась в финал турнира Олимпиады, где сыграет с командой США. Во вторник бразильянки со счётом 4:2 обыграли испанок, причём ко второму тайму было добавлено целых 15 минут.

Если суммировать минуты, которые арбитр добавлял ко всем таймам женской бразильской сборной в пяти матчах на Олимпиаде, то получается 88 минут. Почти как целый матч. При этом судья нередко давал переиграть ещё несколько минут. Например, в последней игре против Испании при 15 добавленных минутах было сыграно почти 18.

Суммарно женская сборная Бразилии на Олимпиаде переиграла уже 108 минут! Невероятно!