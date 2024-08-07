Может ли Анри возглавить сборную Франции – глава федерации дал ответ

Под руководством Тьерри Анри олимпийская сборная Франции дошла до финала, где в скором времени сыграет против Испании. Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло ответил на вопрос, может ли он рассмотреть кандидатуру Анри на должность рулевого национальной сборной, когда её оставит Дидье Дешам.

«Давайте не будем торопить события. Когда Анри получил нынешнюю должность, были те, кто в нём сомневался. Но я был уверен в нём, и сейчас он доказывает, что я был прав. Но мы ещё не выиграли золото, нужно сделать этот последний шаг. Плюс в следующем году будет ещё турнир. Нужно идти шаг за шагом, прежде чем говорить о чём-то ещё», - сказал Диалло RMC Sport.