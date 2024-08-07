Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Летние Олимпийские игры

Может ли Анри возглавить сборную Франции – глава федерации дал ответ

07 Августа 2024 • 14:43 Комментировать
Франция (до 23 лет)
...
Испания (до 23 лет)
09.08 19:00

Под руководством Тьерри Анри олимпийская сборная Франции дошла до финала, где в скором времени сыграет против Испании. Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло ответил на вопрос, может ли он рассмотреть кандидатуру Анри на должность рулевого национальной сборной, когда её оставит Дидье Дешам.

«Давайте не будем торопить события. Когда Анри получил нынешнюю должность, были те, кто в нём сомневался. Но я был уверен в нём, и сейчас он доказывает, что я был прав. Но мы ещё не выиграли золото, нужно сделать этот последний шаг. Плюс в следующем году будет ещё турнир. Нужно идти шаг за шагом, прежде чем говорить о чём-то ещё», - сказал Диалло RMC Sport.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Тьерри Анри Филипп Диалло ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФРАНЦИЯ (ДО 23 ЛЕТ) ИСПАНИЯ (ДО 23 ЛЕТ)
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» «Реал» расстанется с восходящей звездой Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку» Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов» Аршавин предположил, когда «Зенит» потеряет первые очки в сезоне
Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Два игрока не хотят уходить из «Барселоны»
Спортивные новости
Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Августа
14:43 · Олимпийские игры
Может ли Анри возглавить сборную Франции – глава федерации дал ответ
06 Августа
21:44 · Олимпийские игры
Женская сборная США – в финале турнира Олимпиады
20:01 · Олимпийские игры
Ренар покинул женскую сборную Франции официально
00:48 · Олимпийские игры
Сборная Франции обыграла Египет и вышла в финал Олимпиады
05 Августа
22:49 · Олимпийские игры
Сборные Франции и Египта не открыли счёт в первом тайме полуфинала Олимпиады
21:34 · Олимпийские игры
Фермин Лопес – самый молодой игрок с голом и ассистом в плей-офф Олимпиады со времён Неймара
21:30 · Олимпийские игры
Франция - Египет: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:10 · Олимпийские игры
Сборная Испании с трудом стала первым финалистом Олимпиады 2
19:54 · Олимпийские игры
К первому тайму полуфинала турнира Олимпиады добавили 12 минут
19:21 · Олимпийские игры
В полуфинале футбольного турнира Олимпиады травмировался главный арбитр
18:30 · Олимпийские игры
Марокко - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
04 Августа
19:16 · Олимпийские игры
Футболист ЦСКА недоволен условиями проживания на Олимпийских играх в Париже
03 Августа
13:40 · Олимпийские игры
Отаменди объяснил потасовку после матча Франция – Аргентина на Олимпиаде 2
00:10 · Олимпийские игры
Известны обе полуфинальные пары футбольного турнира Олимпиады
00:03 · Олимпийские игры
Быстрый гол позволил сборной Франции выбить Аргентину
02 Августа
23:02 · Олимпийские игры
Сборная Египта в серии пенальти пробилась в полуфинал Олимпиады
21:30 · Олимпийские игры
Франция - Аргентина: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:21 · Олимпийские игры
Известна первая пара полуфиналистов футбольного турнира Олимпиады 3
20:18 · Олимпийские игры
Олимпийская сборная Испании разгромила японцев
19:30 · Олимпийские игры
Египет - Парагвай: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:00 · Олимпийские игры
Олимпийская сборная Марокко разгромила команду США
17:30 · Олимпийские игры
Япония - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
15:54 · Олимпийские игры
Марокко - США: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
31 Июля
00:13 · Олимпийские игры
Известны все четвертьфинальные пары мужского футбольного турнира Олимпиады
30 Июля
22:12 · Олимпийские игры
Олимпийская сборная Франции разгромила Новую Зеландию
Все новости
Рекомендуем