Женская сборная США – в финале турнира Олимпиады

Женская сборная США вечером вторника в Лионе одолела сборную Германии в полуфинальном матче футбольного турнира Олимпиады во Франции. Американки забили немкам лишь на 95-й минуте, сделала это София Смит. В итоге – минимальная победа сборной США.

Вечером 6 августа пройдёт и второй матч полуфиналов турнира. В нём встретятся сборные Испании и Бразилии. Победитель этой встречи получит в финале сборную США. А сборная Германии поучаствует в матче за третье место с проигравшей командой пары.

Напомним, что в мужском олимпийском футбольном турнире в финале сыграют сборные Испании и Франции.