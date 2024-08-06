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Летние Олимпийские игры

Женская сборная США – в финале турнира Олимпиады

06 Августа 2024 • 21:44 Комментировать

Женская сборная США вечером вторника в Лионе одолела сборную Германии в полуфинальном матче футбольного турнира Олимпиады во Франции. Американки забили немкам лишь на 95-й минуте, сделала это София Смит. В итоге – минимальная победа сборной США.

Вечером 6 августа пройдёт и второй матч полуфиналов турнира. В нём встретятся сборные Испании и Бразилии. Победитель этой встречи получит в финале сборную США. А сборная Германии поучаствует в матче за третье место с проигравшей командой пары.

Напомним, что в мужском олимпийском футбольном турнире в финале сыграют сборные Испании и Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
женская сборная США женская сборная Германии
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