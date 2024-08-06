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Летние Олимпийские игры

Ренар покинул женскую сборную Франции официально

06 Августа 2024 • 20:01 Комментировать

Известный тренер Эрве Ренар покинул женскую сборную Франции. Отставка произошла спустя несколько дней после вылета француженок с женского футбольного турнира Олимпиады во Франции. На домашнем турнире французские футболистки дошли лишь до четвертьфинала, в котором уступили соперницам из сборной Бразилии с минимальным счётом.

Ренару 55 лет, специалист известен по работе с национальными сборными. В частности, в финальные стадии чемпионатов мира 2018 и 2022 он выводил команды Марокко и Саудовской Аравии соответственно.

Вечером 6 августа на Олимпиаде проходят полуфиналы женского футбольного турнира. За место в финале сражаются сборные Германии и США и сборные Бразилии и Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрве Ренар Женская сборная Франции
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