Известный тренер Эрве Ренар покинул женскую сборную Франции. Отставка произошла спустя несколько дней после вылета француженок с женского футбольного турнира Олимпиады во Франции. На домашнем турнире французские футболистки дошли лишь до четвертьфинала, в котором уступили соперницам из сборной Бразилии с минимальным счётом.

Ренару 55 лет, специалист известен по работе с национальными сборными. В частности, в финальные стадии чемпионатов мира 2018 и 2022 он выводил команды Марокко и Саудовской Аравии соответственно.

Вечером 6 августа на Олимпиаде проходят полуфиналы женского футбольного турнира. За место в финале сражаются сборные Германии и США и сборные Бразилии и Испании.