Сборная Франции обыграла Египет и вышла в финал Олимпиады

Сборная Франции сыграет с Испанией в финале Олимпийских игр.
На 62-й минуте египтяне повели в счёте усилиями Махмуда Сабера, на что коллектив Тьерри Анри ответил лишь в концовке, сумев уйти от поражения в основное время благодаря голу Жана-Филипа Матета.
В начале экстра-тайма Египет остался в меньшинстве – с поля был удалён Омар Файед. «Трёхцветные» воспользовались численным преимуществом: на 99-й минуте Матета оформил дубль, а на 108-й Майкл Олисе снял вопросы о финалисте – 3:1.
Финальная встреча французов с испанцами состоится 9 августа. Начало решающего поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.
Протокол игры
|62'Сабер Махмуд (0:1)
|(1:1) Матета Жан-Филипп83'
|(2:1) Матета Жан-Филипп99'
|(3:1) Олисе Майкл108'
05 августа. Стадион "Гроупама Арена".
Бан пользователя