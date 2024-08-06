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Летние Олимпийские игры

Сборная Франции обыграла Египет и вышла в финал Олимпиады

06 Августа 2024 • 00:48 Комментировать
Франция (до 23 лет)
3:1
Египет (до 23 лет)

Сборная Франции сыграет с Испанией в финале Олимпийских игр.

На 62-й минуте египтяне повели в счёте усилиями Махмуда Сабера, на что коллектив Тьерри Анри ответил лишь в концовке, сумев уйти от поражения в основное время благодаря голу Жана-Филипа Матета.

В начале экстра-тайма Египет остался в меньшинстве – с поля был удалён Омар Файед. «Трёхцветные» воспользовались численным преимуществом: на 99-й минуте Матета оформил дубль, а на 108-й Майкл Олисе снял вопросы о финалисте – 3:1.

Финальная встреча французов с испанцами состоится 9 августа. Начало решающего поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Протокол игры  
Франция (до 23 лет)3:1Египет (до 23 лет)
  62'Сабер Махмуд (0:1)
(1:1) Матета Жан-Филипп83'  
(2:1) Матета Жан-Филипп99'  
(3:1) Олисе Майкл108'  
Ресте ГийомЛюкеба КастеллоТрюффер АдриенБаде ЛуакСильдийя КильяннОлисе МайклАклиуш МагнесШотар ЖорисДиуф ЭндиЛяказетт АлександрМатета Жан-Филипп
Запасные: Нкамбадио ОбедЛоко БрэдлиМюинга АрноШерки РайанДуэ ДезиреМагасса Сунгуту
Алаа ХамзаФайед Омар  92'Абдельмажид ХоссамСабер МахмудМохамед КаримШехата МохамедКока АхмедЭльнени МохамедФейсал ОсамаАдель ИбрахимЗизо
Запасные: Тарек МохамедХамди Мохамед IIЭль-Габри АлиАтеф АхметМажар БилалСаад МостафаКамаль Зиад
05 августа. Стадион "Гроупама Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
олимпийская сборная Египта Олимпийская сборная Франции

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