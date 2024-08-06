Сборная Франции обыграла Египет и вышла в финал Олимпиады

Сборная Франции сыграет с Испанией в финале Олимпийских игр.

На 62-й минуте египтяне повели в счёте усилиями Махмуда Сабера, на что коллектив Тьерри Анри ответил лишь в концовке, сумев уйти от поражения в основное время благодаря голу Жана-Филипа Матета.

В начале экстра-тайма Египет остался в меньшинстве – с поля был удалён Омар Файед. «Трёхцветные» воспользовались численным преимуществом: на 99-й минуте Матета оформил дубль, а на 108-й Майкл Олисе снял вопросы о финалисте – 3:1.

Финальная встреча французов с испанцами состоится 9 августа. Начало решающего поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.