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Сборные Франции и Египта не открыли счёт в первом тайме полуфинала Олимпиады

05 Августа 2024 • 22:49 Комментировать
Франция (до 23 лет)
0:0
Египет (до 23 лет)
2-й тайм

Вечером 5 августа проходят полуфинальные матчи олимпийского футбольного турнира среди мужских команд. Во втором по счёту поединке встречаются сборные Франции и Египта. По итогу первой половины очной игры эти команды друг другу голов не забили – 0:0.

Напомним, что в первом полуфинальном матче дальше прошла сборная Испании. Олимпийцы «красной фурии» обыграли по-волевому команду Марокко (2:1). Таким образом, победитель матча Франция – Египет сыграет в финале турнира Олимпиады со сборной Испании.

Следить за текстовой трансляцией второго тайма матча Франция – Египет можно на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
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