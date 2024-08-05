Сборные Франции и Египта не открыли счёт в первом тайме полуфинала Олимпиады

Вечером 5 августа проходят полуфинальные матчи олимпийского футбольного турнира среди мужских команд. Во втором по счёту поединке встречаются сборные Франции и Египта. По итогу первой половины очной игры эти команды друг другу голов не забили – 0:0.

Напомним, что в первом полуфинальном матче дальше прошла сборная Испании. Олимпийцы «красной фурии» обыграли по-волевому команду Марокко (2:1). Таким образом, победитель матча Франция – Египет сыграет в финале турнира Олимпиады со сборной Испании.

Следить за текстовой трансляцией второго тайма матча Франция – Египет можно на нашем портале.