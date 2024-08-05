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Фермин Лопес – самый молодой игрок с голом и ассистом в плей-офф Олимпиады со времён Неймара

05 Августа 2024 • 21:34 Комментировать
Марокко (до 23 лет)
1:2
Испания (до 23 лет)

Полузащитник «Барселоны» и олимпийской сборной Испании Фермин Лопес установил уникальное достижение.

21-летний игрок помог испанцам обыграть сборную Марокко в полуфинальном матче (2:1), отметившись забитым мячом и голевой передачей. По данным Opta, Лопес стал самым молодым со времён Неймара футболистом, сумевшим забить и ассистировать в поединке плей-офф олимпийского турнира. Знаменитый бразилец сделал это в 2012 году во встрече с Гондурасом в возрасте 20 лет и 181 дня. 

Второй финалист определится в матче сборных Франции и Египта, который стартует в 22:00 по московскому времени.

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