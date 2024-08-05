Сборная Испании с трудом стала первым финалистом Олимпиады

Сборные Марокко и Испании бились за финал Олимпийских игр. Сначала всё шло осторожно, а под конец первого тайма ВАР помог арбитру поставить пенальти после грубой игры Пабло Барриоса. Суфьян Рахими с точки пробил практически по центру ворот, а голкипер улетел в левый угол - 1:0. На 45-й минуте Рахими прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, Элисс Бен-Сегир опередил защитника и в одно касание пробил чуть выше правого угла ворот. Ответ - Хуан Миранда с левого фланга навесил в центр штрафной, голкипер сыграл на выходе и выбил мяч на Алекса Баэну, который с 18 метров стрельнул в правый угол, но угодил в штангу.

На 66-й минуте Адриан Бернабе справа забрался в штрафную соперника, но мяч потерял, после чего тот отскочил к Фермину Лопесу, и полузащитник с 11 метров нанёс классный удар в правый нижний угол, вратарь в этой ситуации ничего сделать не мог - 1:1. Ашраф Хакими зацепился за мяч в штрафной соперника и выполнил скидку немного назад, Амир Ричардсон в одно касание с 20 метров пробил, и снаряд пролетел рядом с правой штангой. Рахими справа ворвался в штрафную испанской сборной и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Абде Эз готовился пробить по воротам, но ему в последний момент помешал защитник.

Тут же ответ Испании - Серхио Гомес с правого фланга отдал передачу в ближнюю часть штрафной, Хуанлу Санчес игровой снаряд получил, на скорости прорвался вперёд, а затем чётко пробил в дальний нижний угол, и снаряд от штанги влетел в цель - 1:2. Абде Эз с левого фланга сместился к углу штрафной, а затем пробил в дальний верхний угол, мяч полетел по невероятной траектории, но прошёл немного выше намеченной цели.

Соперником испанцев будут футболисты из Франции или Египта. Марокко сыграет за бронзу.