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Летние Олимпийские игры

Сборная Испании с трудом стала первым финалистом Олимпиады

05 Августа 2024 • 21:10 Комментировать (3)
Марокко (до 23 лет)
1:2
Испания (до 23 лет)

Сборные Марокко и Испании бились за финал Олимпийских игр. Сначала всё шло осторожно, а под конец первого тайма ВАР помог арбитру поставить пенальти после грубой игры Пабло Барриоса. Суфьян Рахими с точки пробил практически по центру ворот, а голкипер улетел в левый угол - 1:0. На 45-й минуте Рахими прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, Элисс Бен-Сегир опередил защитника и в одно касание пробил чуть выше правого угла ворот. Ответ - Хуан Миранда с левого фланга навесил в центр штрафной, голкипер сыграл на выходе и выбил мяч на Алекса Баэну, который с 18 метров стрельнул в правый угол, но угодил в штангу.

На 66-й минуте Адриан Бернабе справа забрался в штрафную соперника, но мяч потерял, после чего тот отскочил к Фермину Лопесу, и полузащитник с 11 метров нанёс классный удар в правый нижний угол, вратарь в этой ситуации ничего сделать не мог - 1:1. Ашраф Хакими зацепился за мяч в штрафной соперника и выполнил скидку немного назад, Амир Ричардсон в одно касание с 20 метров пробил, и снаряд пролетел рядом с правой штангой. Рахими справа ворвался в штрафную испанской сборной и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Абде Эз готовился пробить по воротам, но ему в последний момент помешал защитник.

Тут же ответ Испании - Серхио Гомес с правого фланга отдал передачу в ближнюю часть штрафной, Хуанлу Санчес игровой снаряд получил, на скорости прорвался вперёд, а затем чётко пробил в дальний нижний угол, и снаряд от штанги влетел в цель - 1:2. Абде Эз с левого фланга сместился к углу штрафной, а затем пробил в дальний верхний угол, мяч полетел по невероятной траектории, но прошёл немного выше намеченной цели.

Соперником испанцев будут футболисты из Франции или Египта. Марокко сыграет за бронзу.

Протокол игры  
Марокко (до 23 лет)1:2Испания (до 23 лет)
(1:0) Рахими Суфьян37'  
  66'Лопес Фермин (1:1)
  85'Хуанлу Санчес (1:2)
МунирХакими АшрафБукамир МехдиТаргаллин УссамаЭль-Уахди ЗакарияРичардсон АмирЭль-Аззузи УссамаАхомаш ИльясБен-Сегир ЭлиссЭз АбдеРахими Суфьян
Запасные: Накаш АкрамКехта ЯсинБушуари БеньяминТахиф АдильМаухуб Эль-МехдиГаними Рашид
Тенас АрнауПубиль МаркГарсия ЭрикМиранда ХуанКубарси ПауБарриос ПаблоБаэна АлексОрос АймарЛопес ФерминГомес СерхиоРуис Абель
Запасные: Бернабе АдрианХуанлу СанчесОмородион СамуПачеко ХонГутьеррес МигельГарсия ЖоанТуррьентес Беньят
05 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).
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Евро-Футбол.Ру,
олимпийская сборная испании олимпийская сборная Марокко

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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
05 Августа 2024 в 21:47
Вопрос по протоколу: кто судил этот матч? Это интересный нюанс - редко (даже сразу не припомню аналогию) когда меняют главного арбитра в ходе матча такого ранга.
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Francisco Gento
05 Августа 2024 в 21:30
Надо признать заслугу воспитанников "Барселоны" - костяк сборных из неё.
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