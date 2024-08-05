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К первому тайму полуфинала турнира Олимпиады добавили 12 минут

05 Августа 2024 • 19:54 Комментировать
Марокко (до 23 лет)
1:0
Испания (до 23 лет)
2-й тайм

Шведский рефери Гленн Нюберг добавил 12 минут к первому тайму полуфинального матча олимпийского мужского футбольного турнира между сборными Испании и Марокко.

Напомним, что почти в середине тайма случился неприятный инцидент: пришлось заменить главного рефери игры Ильгиза Танташева. Вместо него игру теперь судит швед Нюберг.

По итогу основного времени первого тайма впереди марокканцы. Голом с пенальти на 36-й минуте отметился Суфьян Рахими.

Текстовая трансляция встречи проходит на нашем портале. Это первый полуфинал вечера на Олимпиаде, позже сыграют команды Франции и Египта.

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