В полуфинале футбольного турнира Олимпиады травмировался главный арбитр

Во время полуфинала мужского футбольного турнира Олимпийских игр во Франции между сборными Марокко и Испании произошёл неприятный случай. Главный арбитр матч, узбекистанский судья Ильгиз Танташев получил повреждение и не смог продолжить обслуживание игры.

Два игрока противоборствующих команд столкнулись в центре поля, один из них упал неудачно на ногу Танташеву. После этого рефери стал прихрамывать на одну ногу и понял, что продолжить работу не сможет. В итоге заменит его шведский арбитр Гленн Нюберг.

Следить за событиями полуфинала олимпийского мужского турнира можно на нашем портале в текстовой трансляции. В разгаре только лишь первый тайм поединка!