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Футболист ЦСКА недоволен условиями проживания на Олимпийских играх в Париже

04 Августа 2024 • 19:16 Комментировать

Аббосбек Файзуллаев, контракт которого принадлежит ЦСКА, высказался об условиях проживания на Олимпийских играх в Париже.

Футболист участвовал в футбольном турнире в составе сборной Узбекистана, сейчас полузащитник уже находится в расположении «армейской» команды и принял участие в матче РПЛ с «Оренбургом» (5:1).

- Олимпиада - хороший опыт. Условия проживания? Не очень, - цитирует узбекского полузащитника «МК-Спорт».

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром», игра пройдёт 10 августа, старт запланирован на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
олимпийская сборная Узбекистана Аббосбек Файзуллаев
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