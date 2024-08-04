Футболист ЦСКА недоволен условиями проживания на Олимпийских играх в Париже

Аббосбек Файзуллаев, контракт которого принадлежит ЦСКА, высказался об условиях проживания на Олимпийских играх в Париже.

Футболист участвовал в футбольном турнире в составе сборной Узбекистана, сейчас полузащитник уже находится в расположении «армейской» команды и принял участие в матче РПЛ с «Оренбургом» (5:1).

- Олимпиада - хороший опыт. Условия проживания? Не очень, - цитирует узбекского полузащитника «МК-Спорт».

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром», игра пройдёт 10 августа, старт запланирован на 20:00 по московскому времени.