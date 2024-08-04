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Летние Олимпийские игры

Египет или Марокко: будет ли сенсация на Олимпиаде в Париже

04 Августа 2024 • 09:50 Комментировать
Франция (до 23 лет)
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Египет (до 23 лет)
05.08 22:00

На Олимпиаде в Париже всё приближается к решающим играм. Накануне сборная Франции под руководством легендарного Тьери Анри выбила с турнира одного из фаворитов сборную Аргентины. Рассмотрим расклад сил перед полуфиналами.

Тройка фаворитов

До начала турнира специалисты выделяли трёх главных фаворитов: Франция, Испания и Аргентина котировались выше остальных. Шансы французов оценивались выше всех, и они не подводят. Хозяева турнира показывают отличный футбол, хотя, надо сказать, что с группой им повезло. Особенно выделяется в составе «трёхцветных» пара форвардов Ляказетт-Матета: Тьери Анри решил, что в нападении ему нужны опытные футболисты. Именно Матета и забил победный гол в ворота сборной Аргентины. Теперь же форварду «Кристал Пэлас» и его партнёрам предстоит игра со сборной Египта.

Франция - Египет

Между тем сборная Египта проявляет себя на Олимпийских играх очень хорошо. «Фараоны» показывают отличную игру и уже успели обыграть сборную Испании на групповом этапе. Бразильский специалист Рожерио Микале выстроил очень дисциплинированную и боевитую команду. Без сомнения, некоторые футболисты сборной Египта после Олимпиады сменят прописку и перейдут в более статусные клубы. Сейчас же особенно выделяется опытный опорник Эль-Ненни, поигравший в «Арсенале». Именно он цементирует игру в центре поля и позволяет творить своим креативным партнёрам.

Испания - Марокко

«Красная фурия», конечно, очень хочет повторить июльский успех своих соотечественников. Причём Фермин Лопес и Алекс Баэна даже принимали участие в триумфальном Евро, оба выходили на поле в игре против Албании. Кроме них в составе сборной Испании выделяются центральные защитники Кубарси и Гарсия. «Барселонский» дуэт играет не безошибочно, но весьма надёжно. Примечательно, что сборная Испании прибавляет с каждой игрой, особенно это заметно по победной игре против Японии в четвертьфинале: они уверенно выиграли со счётом 3:0 и подтвердили статус фаворитов турнира.

Испанцы сыграют со сборной Марокко, которую можно смело считать одной из сенсаций турнира. Это 8-я Олимпиада для «Атласских львов» и она же самая успешная. Впервые в истории команда сумела пробиться в полуфинал. Уже в 1-м туре подопечные Тарика Сектиуи обыграли сборную Аргентины, громко заявив о себе. Два мяча в той игре забил опытный форвард «Аль-Айна» Суфиане Рахими, являющийся одним из лидеров сборной. Но, конечно, главная звезда команды – Ашраф Хакими. Латераль «ПСЖ» проводит превосходный турнир и уже успел отличиться в игре против США.

Кто будет в финале

Безусловно, сборные Испании и Франции являются фаворитами в своих противостояниях, и многие сходятся во мнении, что они встретятся в финале. Однако не стоит списывать со счетов сборные из Африки. Они доказали свою состоятельность и готовы к серьёзному вызову. Олимпиада в Париже уже подарила миру немало сенсаций, так что наблюдать за полуфиналами будет очень занятно. При этом эксперты полагают, что у сборной Марокко куда больше шансов, чем у «фараонов», в них специалисты как-то не верят, учитывая мощь сборной Франции.

Именно подопечные Тьери Анри сейчас считаются главными претендентами на золото, сохраняя свой статус. Однако просто «трёхцветным» уж точно не будет, а значит решающие игры турнира должны порадовать болельщиков накалом и зрелищностью. Полуфиналы состоятся уже в понедельник, развязка совсем близка.

Сергей Румянцев

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