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Отаменди объяснил потасовку после матча Франция – Аргентина на Олимпиаде

03 Августа 2024 • 13:40 Комментировать
Франция (до 23 лет)
1:0
Аргентина (до 23 лет)

Футболист олимпийской сборной Аргентины Николас Отаменди дал комментарий по поводу потасовки, случившейся после матча против Франции в четвертьфинале Олимпиады. Как известно, французы победили с минимальным счётом 1:0 и прошли дальше.

«Был один парень, Бальде или Баде, я даже не знаю точно, как его зовут. Если он хочет попраздновать, то он может прийти и разобраться с нами. Они пошли праздновать перед членами наших семей. Если они хотят, то пускай идут праздновать к нам, к футболистам, туда, где мы», - слова Отаменди приводит журналист Гастон Эдул.

В полуфинале олимпийского турнира Франция сыграет против Египта.

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