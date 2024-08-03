Отаменди объяснил потасовку после матча Франция – Аргентина на Олимпиаде

Футболист олимпийской сборной Аргентины Николас Отаменди дал комментарий по поводу потасовки, случившейся после матча против Франции в четвертьфинале Олимпиады. Как известно, французы победили с минимальным счётом 1:0 и прошли дальше.

«Был один парень, Бальде или Баде, я даже не знаю точно, как его зовут. Если он хочет попраздновать, то он может прийти и разобраться с нами. Они пошли праздновать перед членами наших семей. Если они хотят, то пускай идут праздновать к нам, к футболистам, туда, где мы», - слова Отаменди приводит журналист Гастон Эдул.

В полуфинале олимпийского турнира Франция сыграет против Египта.