Известны обе полуфинальные пары футбольного турнира Олимпиады

На мужском футбольном турнире летней Олимпиады во Франции сформировались обе полуфинальные пары.

В первых двух матчах игрового дня пятницы сборная Марокко разгромила команду США (4:0), а сборная Испании – команду Японии (3:0). Таким образом, в первой паре полуфинала сыграют команды Марокко и Испании.

Позже сборная Египта по пенальти после ничьей (1:1, 5:4) выбила из турнира сборную Парагвая с турнира. В последнем матче игрового дня команда Франции уверенно обыграла сборную Аргентины (2:0). Вторая пара полуфиналистов – Франция – Египет.

Оба полуфинальных матча пройдут в грядущий понедельник, 5 августа.