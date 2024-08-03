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Быстрый гол позволил сборной Франции выбить Аргентину

03 Августа 2024 • 00:03 Комментировать
Франция (до 23 лет)
1:0
Аргентина (до 23 лет)

В самом интригующем матче дня на Олимпиаде сошлись сборные Франции и Аргентины. Уже на пятой минуте у французов подача с правого фланга с углового пришлась к ближней штанге, а Жан-Филипп Матета головой чётко переправил мяч в дальний угол - 1:0. Жан-Филипп Матета отдал передачу с правого фланга, а Энцо Мийо пробивал пяткой, но отразил мяч голкипер Херонимо Рульи. Кристиан Медина лёжа на газоне подкинул мяч с левого полуфланга, а Джулиано Симеоне умудрился головой из пределов вратарской пробить значительно выше створа.

Во втором тайме угловой на правом фланге у «трёхцветных» подавался на ближний край вратарской, а Матета головой пробил лишь чуть-чуть над перекладиной. Ближе к концу основного времени Магнес Аклиуш не сумел пробить по воротам с правого полуфланга, зато мяч отскочил так, что Аклиуш пробил с полуразворота, а мяч, срикошетив от Хоакина Гарсии, вошёл в правый угол. 2:0? ВАР усмотрел спорный фол со стороны автора гола и отменил взятие ворот. Тут же момент у сборной Франции - подача в штрафную площадь, удар головой - и перекладина.

Хозяева Игр встретятся с Египтом в полуфинале. Еще одна пара - Марокко и Испания.

Протокол игры  
Франция (до 23 лет)1:0Аргентина (до 23 лет)
(1:0) Матета Жан-Филипп5'  
Ресте ГийомБаде ЛуакТрюффер АдриенСильдийя КильяннЛюкеба КастеллоКоне МануМийо ЭнцоШотар ЖорисОлисе МайклМатета Жан-ФилиппЛяказетт Александр
Запасные: Нкамбадио ОбедЛоко БрэдлиМюинга АрноШерки РайанДуэ ДезиреМагасса СунгутуАклиуш Магнес
Рульи ХеронимоДи Чезаре МаркоГарсия Хоакин IIАмионе БруноОтаменди НиколасФернандес Игнасио IIСенон КевинМедина КристианАльварес ХулианАльмада ТьягоСимеоне Джулиано
Запасные: Эчеверри КлаудиоЛухан ГонсалоБрей ЛеандроГондоу ЛусианоСолер ХулиоБельтран ЛукасЭссе Сантьяго
02 августа. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
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Евро-Футбол.Ру,
Олимпийская сборная Франции олимпийская сборная Аргентины

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