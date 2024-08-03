Быстрый гол позволил сборной Франции выбить Аргентину

В самом интригующем матче дня на Олимпиаде сошлись сборные Франции и Аргентины. Уже на пятой минуте у французов подача с правого фланга с углового пришлась к ближней штанге, а Жан-Филипп Матета головой чётко переправил мяч в дальний угол - 1:0. Жан-Филипп Матета отдал передачу с правого фланга, а Энцо Мийо пробивал пяткой, но отразил мяч голкипер Херонимо Рульи. Кристиан Медина лёжа на газоне подкинул мяч с левого полуфланга, а Джулиано Симеоне умудрился головой из пределов вратарской пробить значительно выше створа.

Во втором тайме угловой на правом фланге у «трёхцветных» подавался на ближний край вратарской, а Матета головой пробил лишь чуть-чуть над перекладиной. Ближе к концу основного времени Магнес Аклиуш не сумел пробить по воротам с правого полуфланга, зато мяч отскочил так, что Аклиуш пробил с полуразворота, а мяч, срикошетив от Хоакина Гарсии, вошёл в правый угол. 2:0? ВАР усмотрел спорный фол со стороны автора гола и отменил взятие ворот. Тут же момент у сборной Франции - подача в штрафную площадь, удар головой - и перекладина.

Хозяева Игр встретятся с Египтом в полуфинале. Еще одна пара - Марокко и Испания.