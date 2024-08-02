Сборная Египта в серии пенальти пробилась в полуфинал Олимпиады

Сборные Египта и Парагвая на равных бились за попадание в полуфинал Олимпиады.

Первая треть основного времени прошла спокойно, затем отличным пасом Осама Фейсал вывел на ударную позицию Махмуда Сабера, а тот без сопротивления пробил точно в голову голкиперу. У номинальных гостей с острого угла Марсело Перес пробивал по воротам после заброса от Алексиса Кантеро, но в падении на угловой перевел вратарь.

В самом начале второго тайма убежал в атаку по флангу Фейсал и прострелил на дальнюю штангу, но там немного не успел замкнуть Ибрахим Адель. Провалилась вновь оборона сборной Египта, позволив ворваться в штрафную Марсело, но с его выстрелом справился в падении кипер. Неожиданно открыли счёт в матче парагвайцы - отличным пасом Хулио Энсисо вывел в штрафную соперника Диего Гомеса, который в борьбе с защитником пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для вратаря - 0:1. Сместился Зизо с фланга к линии штрафной и пробил в дальнюю девятку, но в красивом прыжке спас свою команду вратарь парагвайцев. На 88-й минуте удалось сравнять счет в концовке Египту - разыграли штрафной, после чего навесил на дальнюю штангу Зизо, выиграл верх Адель и в борьбе с защитником отправил снаряд точно под перекладину - 1:1.

Овертайм прошел без остроты, а в серии пенальти были удачливее египтяне - 5:4. Далее они сыграют с Францией или Аргентиной.