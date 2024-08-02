Известна первая пара полуфиналистов футбольного турнира Олимпиады

Известна первая полуфинальная пара мужского футбольного турнира Олимпиады во Франции. Вечером пятницы, 2 августа прошли два матча турнира на стадии четвертьфинала: сборная Испании всухую разгромила команду Японии (3:0), а команда Марокко выбила из турнира команду США с ещё более разгромным счётом (4:0). В итоге мы знаем первую пару полуфинала: Испания – Марокко. Состоится поединок 5 августа в понедельник.

В двух оставшихся четвертьфинальных матчах вечера пятницы сойдутся сборные Египта и Парагвая и сборные Франции и Аргентины. Матч египтян и парагвайцев уже в разгаре, идёт первый тайм. Его текстовую трансляцию, а также трансляцию следующего матча проведёт наш портал.