Олимпийская сборная Испании разгромила японцев

На Олимпиаде состоялся второй матч 1/4 финала, в котором встретились сборные Японии и Испании. Уже на 11-й минуте быстро удалось открыть счёт в матче испанцам, подхватил снаряд на фланге Фермин Лопес, сместился на скорости к штрафной соперника и пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для вратаря - 0:1. В конце тайма зацепился за мяч в чужой штрафной Мао Хосоя после паса от Фуки Ямады, расшатал финтом оппонента и с разворота пробил низом точно в ближний угол, застав врасплох голкипера, но гол отменили из-за офсайда. Снова подавал с фланга Коки Саито на дальнюю штангу, где головой пробил по воротам Сейдзи Кимура, но на этот раз испанцев от пропущенного гола спасла стойка ворот.

Только на 73-й минуте удвоили свое преимущество игроки сборной Испании - с угла поля Серхио Гомес навесил к линии штрафной, где принял на грудь Фермин Лопес и вторым касанием отправил мяч точно под перекладину - 0:2. На 87-й минуте с угла поля навесил во вратарскую Гомес, там после серии рикошетов и ошибки вратаря мяч подхватил Абель Руис и в одно касание протолкнул его в пустые ворота - 0:3. В ответ с угла поля Рётаро Араки подавал на ближнюю штангу, где пробил головой Кимура, но мяч на этот раз угодил точно в перекладину.

В полуфинале испанцы сыграют против команды Марокко.