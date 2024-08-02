Олимпийская сборная Марокко разгромила команду США

В первом четвертьфинальном матче олимпийского футбольного турнира играли сборные Марокко и США. Африканская команда имела ощутимый перевес и по делу победила.

Уже в дебюте разыграли угловой марокканцы, после чего пробивал с линии штрафной Ильяс Ахомаш, но мяч из-под перекладины потащил в прыжке вратарь. На 28-й минуте ворвался Суфьян Рахими в чужую штрафную, где упал на газон в борьбе против защитника, и судья назначил пенальти в ворота сборной США. Идеально с точки пробил Рахими точно в нижний левый от себя угол, а голкипер не смог дотянуться в прыжке до мяча - 1:0.

В середине второго тайма удалось удвоить свое преимущество марокканцам - убежал по флангу Абде Эз, ворвался в штрафную и покатил поперек на Ахомаша, который сыграл на опережение и из пределов вратарской вколотил снаряд в ближний угол - 2:0. Вскоре взял инициативу на себя Хакими, продавил соперника по центру, обыграл защитника и пробил из пределов штрафной точно в ближний нижний угол ворот - 3:0. На 90-й минуте мяч угодил в руку защитнику после удара от Элисса Бен-Сегира - пенальти. Пробил уверенно в нижний левый от себя угол эль-Мехди Маухуб, без шансов для вратаря - 4:0.

В полуфинале команда Марокко сыграет против Японии или Испании.