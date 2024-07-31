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Известны все четвертьфинальные пары мужского футбольного турнира Олимпиады

31 Июля 2024 • 00:13 Комментировать

Вечером вторника сформировались все четыре четвертьфинальные пары Олимпийских игр во Франции. Они выглядят следующим образом:

Франция – Аргентина;

Египет – Парагвай;

Марокко – США;

Япония – Испания.

Отметим, что каждый из матчей пройдёт в грядущую пятницу, это 2 августа. В субботу, 31 июля будут известны все команды плей-офф женского футбольного турнира.

Напомним, что на групповом этапе 16 команд-участниц были разбиты на четыре группы по модели Евро до 2016 года. Группу А выиграли сборные Франции и США, группу В – сборные Марокко и Аргентины, группу С – команды Египта и Испании, а группу D – команды Японии и Парагвая.

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