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Летние Олимпийские игры

Олимпийская сборная Франции разгромила Новую Зеландию

30 Июля 2024 • 22:12 Комментировать
Новая Зеландия (до 23 лет)
0:3
Франция (до 23 лет)
окончен

Сборная Франции на одном дыхании прошла групповой раунд Олимпиады, обыграв и третьего соперника по квартету. На сей раз досталось футболистам из Новой Зеландии.

На 19-й минуте французы дошли быстро до штрафной площади соперников, а внутри  случился удачный рикошет налево на Жана-Филиппа Матета, который аккуратной подсечкой переправил мяч в дальний угол над вратарем - 0:1.

Второй тайм был гораздо интереснее, и ближе к концу европейцы просто рвали оборону. Арно Мюинга справа вошёл в штрафную площадь, обыгрался с Райаном Шерки и с близкого расстояния не смог переиграть голкипера. Энди Диуф слева прорвался к воротам, но у него соперники мяч выбили в центр на Дезире Дуэ, который и увеличил преимущество французов в счёте - 0:2. Еще атака, Майкл Олисе справа сделал пас в центр штрафной площади на Дуэ, удар которого соперники заблокировали, мяч отскочил налево к Мюинга, который нем6ного сместился к центру и низом сильно пробил в ближний угол ворот - 0:3. Также Магнес Аклиуш по центру прорвался в штрафную площадь и с четырнадцати метров пробил в сантиметрах над левой «девяткой». Олисе справа вывел один на один с Диуфа, которому не удалось переиграть вратаря.

Французы уверенно победили и в следующей стадии сыграют против Аргентины. А еще одной паре команды Марокко будет противостоять США.

Протокол игры  
Новая Зеландия (до 23 лет)0:3Франция (до 23 лет)
  19'Матета Жан-Филипп (0:1)
  71'Дуэ Дезире (0:2)
  74'Мюинга Арно (0:3)
Паульсен АлексБоксолл МихаэлСаттон СэмБиндон ТайлерСёрман ФиннКелли-Хилд ЛукасБелл ДжоГарбетт МэттьюСингх СарпритУэйн БенВан Хаттум Оскар
Запасные: Симс КесКончи ФинХердман ДжейШеридан МэттьюГиллион ЛиамБейлисс ЛакланРэнделл Джесси
Нкамбадио ОбедЛюкеба КастеллоЛоко БрэдлиМатсима КрисленДуэ ДезиреМагасса СунгутуДиуф ЭндиЛепенан ЙоаннМюинга АрноМатета Жан-ФилиппШерки Райан
Запасные: Ляказетт АлександрТрюффер АдриенОлисе МайклШотар ЖорисАклиуш МагнесБаде ЛуакРесте Гийом
30 июля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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Евро-Футбол.Ру,
Олимпийская сборная Франции олимпийская сборная Новой Зеландии

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