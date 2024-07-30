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Олимпийская сборная Украины осталась без плей-офф, уступив Аргентине

30 Июля 2024 • 19:59 Комментировать
Украина (до 23 лет)
0:2
Аргентина (до 23 лет)
окончен

Олимпийская сборная Украины должна была обыгрывать аргентинцев, чтобы выйти из группы. Задача была сложнейшей, и выполнить ее не удалось. Латиноамериканцы играли первым номером и создали много моментов. Самый острый отрезок получился перед перерывом. Убегал в контратаку по флангу Тьяго Альмада и отдал в штрафную на Джулиано Симеоне, который накрутил соперника финтом и пробил в ближний угол, но справился в падении вратарь. Отличным пасом Альмада нашел в штрафной соперника Хулиана Альвареса, который пробил в одно касание, но мяч пролетел в сантиметрах от ближней штанги. Тут же обрезался на своей половине поля голкипер украинцев, подарив мяч Кристиану Медине, который пасом вывел на ворота соперника Лусиано Гондоу, а тот в ближнем бою переиграть голкипера так и не смог.

После перерыва поймали соперника аргентинцы на контратаке. Альмада протащил мяч  штрафной соперника и с дальней дистанции пробил точно в дальний верхний угол, без шансов для вратаря - 0:1. Лучший момент у соперника был на 74-й минуте - ворвался в штрафную соперника Олег Очеретько и пробил с ближней дистанции, но парировал голкипер перед собой, а добивание Игоря Краснопира накрыли защитники. На 90-й минуте удвоили свое преимущество аргентинцы - Лукас Бельтран сместился с фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но кипер справился в падении, первым на добивании оказался Клаудио Эчеверри и отправил снаряд в пустые ворота - 0:2.

В турнирной таблице украинцы финишировали на третьем месте, опередив Ирак по дополнительным показателям. Команда Аргентины только вторая после Марокко и, скорее всего, в плей-офф попадет на французов.

Протокол игры  
Украина (до 23 лет)0:2Аргентина (до 23 лет)
  47'Альмада Тьяго (0:1)
  90'Эчеверри Клаудио (0:2)
Фесюн КириллКрупский ИльяТаловеров МаксимБатагов АрсенийМартынюк АлександрРубчинский ВалентинКрыськив ДмитрийМихайленко НиколайХлань МаксимБрагару МаксимСикан Даниил
Запасные: Федор ОлегЕрмаков ГеоргийОчеретько ОлегКраснопир ИгорьВелетень ВладиславСич Алексей
Рульи ХеронимоОтаменди НиколасСолер ХулиоДи Чезаре МаркоЛухан ГонсалоФернандес Игнасио IIМедина КристианАльмада ТьягоСимеоне ДжулианоАльварес ХулианГондоу Лусиано
Запасные: Эчеверри КлаудиоАмионе БруноСенон КевинБрей ЛеандроГарсия Хоакин IIБельтран ЛукасЭссе Сантьяго
30 июля. Стадион "Гроупама Арена".
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