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Летние Олимпийские игры

Олимпийская сборная Испании неожиданно отдала первое место египтянам

30 Июля 2024 • 18:05 Комментировать
Испания (до 23 лет)
1:2
Египет (до 23 лет)

Олимпийские сборные Испании и Египта бились за первое место в группе.

Марк Пубиль подключился к атаке и с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в левый угол ворот, штанга спасла Египет от пропущенного мяча. Ахмед Кока из-за пределов штрафной площади с правой половины поля плотно пробил под перекладину, мяч полетел в левый угол ворот, вратарь в отличном прыжке перевёл мяч на угловой. В конце тайма Ахмед Сайед получил мяч из глубины поля и выполнил передачу в радиус штрафной площади после рывка, Ибрахим Адель в свою очередь отлично подстроился под мяч и в касание отправил его под перекладину - 0:1.

На 62-й минуте Хон Пачеко с правой половины поля выполнил отвратительную передачу назад к радиусу штрафной площади, Адель воспользовался подарком соперника, перехватил мяч и, выйдя один на один с кипером, спокойно отправил мяч в левый угол ворот - 0:2. Вскоре Адель е пробил по воротам от линии вратарской, голкипер сократил дистанцию и отбил мяч к левому углу вратарской, Кока при игре на добивании слабовато направил мяч в ближний угол ворот, и вратарь в итоге в прыжке успел накрыть мяч на ленточке. На 90-й минуте вернулась интрига - Серхио Камелло с правой половины поля выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Саму Омородион в свою очередь хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под левую штангу - 1:2.

Испанцы остались с 6 очками, пропустив вперед египтян (7 пунктов). Обе команды вышли в плей-офф.

Протокол игры  
Испания (до 23 лет)1:2Египет (до 23 лет)
  40' Адель Ибрахим (0:1)
  62' Адель Ибрахим (0:2)
(1:2) Омородион Сэмюэль90'  
Итурбе АлехандроПубиль МаркМоскера КристианГутьеррес МигельПачеко ХонЛопес Диего Родригес IIБернабе АдрианОрос АймарТуррьентес БеньятКамелло СерхиоОмородион Саму
Запасные: Барриос ПаблоМиранда ХуанГомес СерхиоГарсия ЭрикХуанлу СанчесЛопес ФерминТенас Арнау
Алаа ХамзаЭйд АхмедАбдельмажид ХоссамМохамед КаримФайед ОмарШехата МохамедЭльнени МохамедКока АхмедФейсал ОсамаАдель ИбрахимАхмед Сайед
Запасные: Тарек МохамедЭль-Габри АлиАтеф АхметСабер МахмудМажар БилалСаад МостафаКамаль Зиад
30 июля. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
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