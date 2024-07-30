Сборная Узбекистана набрала первое очко на Олимпиаде и финишировала последней

Сборные Доминиканской Республики и Узбекистана первыми окончательно завершили выступления на олимпийском турнире. Зацепился за мяч в чужой штрафной Анхель Монтес, но вместо удара сбросил поперек на Новенда Лоренсо, а тот в падении пробил выше перекладины. Выиграл борьбу за мяч на линии чужой штрафной Русланбек Джиянов и с разворота пробил в ближнюю девятку, но угодил точно в перекладину. Накрутил соперника на фланге Рафаэль Нуньес, ворвался в штрафную и пробил низом в ближний угол, но вратарь отбил ногой на угловой. Оторвался от опеки соперника Хусаин Норчаев, обыграл голкипера, после чего с острого угла пробил по воротам, но в подкате защитник остановил мяч перед линией.

Сразу после перерыва оказался с мячом в чужой штрафной Лоренсо, но в борьбе с защитником оказался на газоне - судья не стал назначать пенальти, но передумал после подсказки видеопомощника. С точки уверенно пробил на силу в верхний левый от себя угол Нуньес, оставив не у дел голкипера. Быстро смогли сравнять счёт узбекистанцы - ушел от соперника Аббосбек Файзуллаев и прострелил на дальнюю штангу, а здесь в борьбе с защитником Алишер Одилов протолкнул снаряд мимо опорной ноги вратаря точно в сетку - 1:1. Диёр Халматов вырезал отличный пас в штрафную на Элдора Шомуродова, который пробил с острого угла, но мяч полетел рядом с дальней штангой. Тонко отдавал пас в штрафную соперника Петер Гонсалес на Хайнца Мёршеля, который пробил в касание, но мяч рикошетом от ноги защитника угодил в штангу.

1:1, сборная Узбекистана набрала первое очко и заняла четвертое место в группе, у соперника два балла и третья строчка.