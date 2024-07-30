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Сборная Узбекистана набрала первое очко на Олимпиаде и финишировала последней

30 Июля 2024 • 18:03 Комментировать
Доминиканская Республика (до 23 лет)
1:1
Узбекистан (до 23 лет)

Сборные Доминиканской Республики и Узбекистана первыми окончательно завершили выступления на олимпийском турнире. Зацепился за мяч в чужой штрафной Анхель Монтес, но вместо удара сбросил поперек на Новенда Лоренсо, а тот в падении пробил выше перекладины. Выиграл борьбу за мяч на линии чужой штрафной Русланбек Джиянов и с разворота пробил в ближнюю девятку, но угодил точно в перекладину. Накрутил соперника на фланге Рафаэль Нуньес, ворвался в штрафную и пробил низом в ближний угол, но вратарь отбил ногой на угловой. Оторвался от опеки соперника Хусаин Норчаев, обыграл голкипера, после чего с острого угла пробил по воротам, но в подкате защитник остановил мяч перед линией.

Сразу после перерыва оказался с мячом в чужой штрафной Лоренсо, но в борьбе с защитником оказался на газоне - судья не стал назначать пенальти, но передумал после подсказки видеопомощника. С точки уверенно пробил на силу в верхний левый от себя угол Нуньес, оставив не у дел голкипера.  Быстро смогли сравнять счёт узбекистанцы - ушел от соперника Аббосбек Файзуллаев и прострелил на дальнюю штангу, а здесь в борьбе с защитником Алишер Одилов протолкнул снаряд мимо опорной ноги вратаря точно в сетку - 1:1. Диёр Халматов вырезал отличный пас в штрафную на Элдора Шомуродова, который пробил с острого угла, но мяч полетел рядом с дальней штангой. Тонко отдавал пас в штрафную соперника Петер Гонсалес на Хайнца Мёршеля, который пробил в касание, но мяч рикошетом от ноги защитника угодил в штангу.

1:1, сборная Узбекистана набрала первое очко и заняла четвертое место в группе, у соперника два балла и третья строчка.

Протокол игры  
Доминиканская Республика (до 23 лет)1:1Узбекистан (до 23 лет)
(1:0) Нуньес Рафаэль51'  
  58'Одилов Алишер (1:1)
Вальдес ХавьерДе Лукас ЛуииПуйоль ЭдгарУрбаэс ХоаоДе Леон ХосеНуньес РафаэльМёршель ХайнцМонтес Де Ока АнхельЛоренсо НовендУренья ОскарГонсалес Петер
Запасные: Лемаир НельсонБёсль ЭнрикеЮнгбауэр ТомасАскона ЭдисонБаез ХосуэМаризан ФранцискоДе Ла Крус Омар
Назаров ВладимирМирсаидов СаидазаматХусанов АбдукодирХамралиев МухаммадкодирАбдирахматов ЗафармуродРахмоналиев УмаралиБуриев АбдурауфДжиянов РусланбекИбрагимов ИброхимНорчаев ХусаинОдилов Алишер
Запасные: Рахимжонов АсадбекФайзуллаев АббосбекЖалолиддинов ЖасурбекАскаров БехрузбекШомуродов ЭлдорХалматов ДиёрНематов Абдувохид
30 июля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Евро-Футбол.Ру,
олимпийская сборная Узбекистана сборная Доминиканской Республики

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