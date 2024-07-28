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Летние Олимпийские игры

Зидан пришёл на теннисный матч Надаля

28 Июля 2024 • 17:50 Комментировать

Испанец Рафаэль Надаль в воскресенье стартует в одиночном разряде теннисного турнира на Олимпийских играх. На трибунах был замечен легендарный футболист Зинедин Зидан. Француз решил посмотреть матч Надаля против Мартона Фучовича.  

Стоит сказать, что ранее, в пятницу вечером, Зидан поучаствовал в церемонии открытия летней Олимпиады. 

Добавим, что Зинедин Зидан уже более трёх лет находится без тренерской работы после ухода из «Реала». Слухи продолжают говорить о желании Зидана дождаться освобождения должности главного тренера сборной Франции. Сейчас этот пост занимает Дидье Дешам.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан
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