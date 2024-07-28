Сборная Франции на Олимпиаде с трудом дожала гвинейцев

В последнем матче второго тура олимпийского турнира играли сборные Франции и Гвинеи. Европейцы создали больше моментов, но вполне могли и проиграть.

В первом тайме Майкл Олисе справа сделал пас в штрафную площадь на Магнеса Аклиуша, который сразу прострелил на Матета. Жан-Филипп попытался пяткой переправить мяч в дальний угол, но сфера разминулась со штангой. Аклиуш слева вывел один на один с голкипером Матета, но Жан-Филипп не смог переиграть Сумаилу Силла. Гвинейцы ответили двумя меткими ударами. Наби Кейта отправил мяч в сетку, но арбитры фиксируют офсайд, и счёт на табло не изменился. Вскоре Амаду Диалло слева со штрафного навесил на Абдулайе Туре, который головой направил мяч точно в левый угол ворот. Французский голкипер только взглядом проводил снаряд, но и здесь вне игры. Еще момент - Алиу Бальде после навеса справа головой пробил под перекладину, мяч уже перелетел вратаря, но на линии вовремя оказался Кастелло Люкеба, сыгравший головой.

Следующий момент у французов создан только на 73-й минуте - Олисе справа вывел к воротам Арно Мюинга, который с острого угла пробил в ближнюю штангу. Следующая атака стала голевой - Олисе справа навесил в центр штрафной площади, где Кильянн Сильдийя головой направил мяч точно в левый угол ворот - 1:0.

Сборная Франции набрала шесть очков, и только чудо может ей помешать остаться без плей-офф. У США и Новой Зеландии по три балла, у гвинейцев - ноль.