Олимпийская сборная Украины в меньшинстве вырвала победу над марокканцами

Сборные Украины и Марокко провели матч второго тура группового раунда Олимпиады. В середине первого тайма Максим Брагару слева в штрафной площади обыграл соперника и прострелил на Дмитрия Крыськива, который в касание точно пробил в ближний угол ворот - 1:0. Александр Мартынюк слева прошёл вперёд и покатил мяч на Брагару, Максим навесил к дальней штанге, где удар Максима Хланя в упор кипер сумел парировать. Абде Эз слева навесил на Ашрафа Хакими, который головой пробил немного выше перекладины. Амир Ричардсон слева с двадцати четырёх метров низом пробил в дальний угол, а вратарь растянулся на газоне и смог отбить мяч в сторону. На 61-й минуте Суфьян Рахими по центру прорвался в штрафную площадь, где его руками остановил Владимир Салюк - пенальти и удаление. С точки Рахими сильно пробил в левый угол. Фесюн отразить удар не смог. На 90-й минуте Олег Федор справа получил пас на ход и прострелил в центр, где Игорь Краснопир в касание переправил мяч в сетку ворот - 2:1.

Сборная Украины вырвала победу. После второго тура у всех команд группы по три очка.