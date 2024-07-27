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Олимпийская сборная Украины в меньшинстве вырвала победу над марокканцами

27 Июля 2024 • 20:09 Комментировать
Украина (до 23 лет)
2:1
Марокко (до 23 лет)
окончен

Сборные Украины и Марокко провели матч второго тура группового раунда Олимпиады. В середине первого тайма Максим Брагару слева в штрафной площади обыграл соперника и прострелил на Дмитрия Крыськива, который в касание точно пробил в ближний угол ворот - 1:0. Александр Мартынюк слева прошёл вперёд и покатил мяч на Брагару, Максим навесил к дальней штанге, где удар Максима Хланя в упор кипер сумел парировать. Абде Эз слева навесил на Ашрафа Хакими, который головой пробил немного выше перекладины. Амир Ричардсон слева с двадцати четырёх метров низом пробил в дальний угол, а вратарь растянулся на газоне и смог отбить мяч в сторону. На 61-й минуте Суфьян Рахими по центру прорвался в штрафную площадь, где его руками остановил Владимир Салюк - пенальти и удаление. С точки Рахими сильно пробил в левый угол. Фесюн отразить удар не смог. На 90-й минуте Олег Федор справа получил пас на ход и прострелил в центр, где Игорь Краснопир в касание переправил мяч в сетку ворот - 2:1.

Сборная Украины вырвала победу. После второго тура у всех команд группы по три очка.

Протокол игры  
Украина (до 23 лет)2:1Марокко (до 23 лет)
(1:0) Крыськив Дмитрий22'  
  64'Рахими Суфьян (1:1)
(2:1) Краснопир Игорь90'  
Фесюн КириллКрупский ИльяМартынюк АлександрСалюк Владимир  63'Батагов АрсенийРубчинский ВалентинМихайленко НиколайБрагару МаксимХлань МаксимКрыськив ДмитрийСикан Даниил
Запасные: Федор ОлегТаловеров МаксимЕрмаков ГеоргийОчеретько ОлегКраснопир ИгорьВелетень ВладиславСич Алексей
МунирХакими АшрафБукамир МехдиЭль-Уахди ЗакарияТаргаллин УссамаБен-Сегир ЭлиссЭль-Ханнус БилалЭз АбдеЭль-Аззузи УссамаРичардсон АмирРахими Суфьян
Запасные: Накаш АкрамКехта ЯсинБушуари БеньяминТахиф АдильАхомаш ИльясМаухуб Эль-МехдиГаними Рашид
27 июля. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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