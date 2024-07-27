Олимпийская сборная Аргентины в большинстве дожала команду Ирака

После неожиданного скандального поражения в первом туре олимпийского турнира сборная Аргентины наконец-то победила, одолев соперников из Ирака. Уже на 13-й минуте после навеса слева Хулиан Альварес грудью сделал скидку на Тьяго Альмаду, который с двенадцати метров сильно и точно пробил в левый угол ворот - 1:0. В конце тайма Альварес слева вывел к воротам Альмаду, который в касание с семи метров низом пробил рядом с дальней штангой. А вот соперники свой момент не упустили - Ахмед Макнази слева от бровки навесил в центр штрафной площади, где Аймен Хуссейн сыграл на опережение и головой переправил мяч в правый угол ворот - 1:1.

На 62-й минуте Кевин Сенон слева навесил к дальней штанге, где Лусиано Гондоу на опережении переправил мяч в угол ворот - 2:1. В концовке Альмада откатил мяч на набегавшего Игнасио Фернандеса, который с 20 метров хлёстко пробил в правый верхний угол ворот - 3:1.

После этого результата у сборных Марокко, Ирака и Аргентины по три очка, у украинцев - ноль.