Сборная Испании - первый четвертьфиналист олимпийского турнира

Сборная Доминиканской Республики ожидаемо не смогла ничего противопоставить испанским соперникам на олимпийском турнире. Голкипер американской команды в который раз ошибся в передаче, Фермин Лопес опередил защитника и спокойно поразил ворота соперника. В конце первого тайма Эдисон Аскона исполнил угловой с левого фланга, а Монтес де Оса головой расстрелял ворота испанцев - 1:1. На 45-й минуте европейская команда получила лишнего игрока - Аскона после фола Пау Кубарси откровенно лягнул соперника и получил прямую

красную карточку.

На 55-й минуте Алекс Баэна получил мяч от Аймара Ороса перед штрафной соперника и стрельнул метров с 23, а снаряд после рикошета оказывается в ближнем углу ворот сборной Доминиканы - 1:2. Лопес вскоре вывел Мигеля Гутьерреса на отличную позицию для удара, и тот не сплоховал, а ВАР подтвердил, что вне игры не было - 1:3. Также Туррьентес отметился неприятным ударом низом из центральной зоны - мяч попал в штангу и ушел за лицевую линию.

Сборная Испании стала первым четвертьфиналистом, набрав шесть очков.