ФИФА приняла решение по скандалу на Олимпиаде в матче Аргентины

Сборная Аргентины проиграла Марокко со счётом 1:2 в стартовом матче олимпийского футбольного турнира. В добавленное ко второму тайму время «альбиселесте» забили второй гол, и после этого на стадионе начались беспорядки. Арбитру пришлось увести команды с поля, но матч был продолжен спустя два часа. Выяснилось, что гол аргентинцев не был засчитан – ВАР усмотрел положение «вне игры». В итоге команды провели разминку и доиграли несколько минут, однако счёт 1:2 стал итоговым.

После игры Аргентина отправила протест в ФИФА, но не добилась успеха. Глава Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапия в субботу сообщил, что дисциплинарная комиссия ФИФА протест отклонила. Аргентинцы оценят решение и рассмотрят возможность подачи апелляции.