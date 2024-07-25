Де Пауль высказался после скандального матча Аргентины на Олимпиаде

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль прокомментировал скандал на Олимпийских играх – 2024 в матче между сборными Аргентины и Марокко на групповой стадии.

«С вами больше, чем когда-либо. Вы можете сделать это против всех», - оставил сообщение футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что в концовке встречи в футболистов сборной Аргентины полетели петарды с трибун. Затем на поле выбежали марокканские болельщики, из-за чего поединок был приостановлен. Команды смогли вернуться на поле спустя два часа. Встреча завершилась поражением аргентинской команды со счетом 1:2.