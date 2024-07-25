Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Летние Олимпийские игры

Де Пауль высказался после скандального матча Аргентины на Олимпиаде

25 Июля 2024 • 08:08 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль прокомментировал скандал на Олимпийских играх – 2024 в матче между сборными Аргентины и Марокко на групповой стадии.

«С вами больше, чем когда-либо. Вы можете сделать это против всех», - оставил сообщение футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что в концовке встречи в футболистов сборной Аргентины полетели петарды с трибун. Затем на поле выбежали марокканские болельщики, из-за чего поединок был приостановлен. Команды смогли вернуться на поле спустя два часа. Встреча завершилась поражением аргентинской команды со счетом 1:2.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Родриго де Пауль
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити» Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй «Манчестер Сити» зашёл замену де Брёйне в сборной Англии, цена вопроса - 80 млн евро Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Гюндоган получил предложение и может покинуть «Барселону» Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июля
08:08 · Олимпийские игры
Де Пауль высказался после скандального матча Аргентины на Олимпиаде
07:50 · Олимпийские игры
Генич отреагировал на скандал в матче Аргентины на Олимпиаде
24 Июля
23:58 · Олимпийские игры
Олимпийская сборная Франции разгромила американцев
22:05 · Олимпийские игры
Сборная Украины неожиданно уступила Ираку в дебютном матче на Олимпиаде
21:51 · Олимпийские игры
Отаменди – о скандальном матче: «Это исторический беспорядок»
20:58 · Олимпийские игры
Наставник Олимпийской сборной Аргентины: «Это самый большой цирк, который я видел»
20:45 · Олимпийские игры
Месси отреагировал на скандальный матч Аргентины на Олимпийских играх 1
20:20 · Олимпийские игры
Сборная Марокко победила Аргентину в скандальном матче, встреча была прервана на два часа 1
20:11 · Олимпийские игры
Матч сборных Аргентины и Марокко продолжат, гол аргентинцев отменён
20:03 · Олимпийские игры
На матче между Аргентиной и Марокко на Олимпийских играх произошёл скандал 1
18:20 · Олимпийские игры
Шомуродов забил на Олимпиаде, но сборная Узбекистана всё равно проиграла испанцам
18:13 · Олимпийские игры
Олимпийская сборная Аргентины чудом не проиграла марокканцам
13 Июля
18:36 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна отказался от зарплаты в «Динамо» на период Олимпиады
10 Июля
18:29 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» вызван на Олимпиаду официально
09 Июля
20:39 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Решил, что как тренер отпущу Бальбуэну на Олимпиаду»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна – в окончательной заявке сборной Парагвая на Олимпиаду официально
08 Июля
15:27 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потеряет важного игрока из-за Олимпиады
03 Июля
11:25 · Олимпийские игры
Стала известна заявка сборной Аргентины на Олимпийские игры, Месси и Энцо не вошли в итоговый список
02 Июля
21:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова обсуждать поездку Олисе на Олимпиаду
28 Июня
17:57 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес не сыграет на Олимпиаде
27 Июня
23:27 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Олимпиада – один из важнейших турниров, но я не должен перегружать себя»
25 Июня
05:01 · Чемпионат Европы 2024
Игрок «Барселоны» надеется сыграть на Олимпиаде после Евро
22 Июня
21:44 · Олимпийские игры
«Бавария» отпустит Олисе на Олимпийские игры слухи
16 Июня
18:33 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе ответил, отпустит ли его «Реал» на Олимпиаду
13 Июня
15:08 · Олимпийские игры
Месси честно объяснил, почему не сыграет на Олимпиаде
Все новости
Рекомендуем