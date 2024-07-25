Генич отреагировал на скандал в матче Аргентины на Олимпиаде

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал скандал в матче между сборными Аргентины и Марокко на Олимпийских играх - 2024 в Париже. Поединок был прерван и доигран спустя два часа.

«Что за бред?» - написал комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что по ходу встречи в сторону игроков сборной Аргентины полетели петарды с трибун. Также на поле прорвались марокканские фанаты, из-за чего встреча была прервана и возобновлена только через два часа. Матч завершился поражением аргентинской команды со счетом 1:2.