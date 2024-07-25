Генич отреагировал на скандал в матче Аргентины на Олимпиаде

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал скандал в матче между сборными Аргентины и Марокко на Олимпийских играх - 2024 в Париже. Поединок был прерван и доигран спустя два часа.
«Что за бред?» - написал комментатор в своих социальных сетях.
Напомним, что по ходу встречи в сторону игроков сборной Аргентины полетели петарды с трибун. Также на поле прорвались марокканские фанаты, из-за чего встреча была прервана и возобновлена только через два часа. Матч завершился поражением аргентинской команды со счетом 1:2.
Протокол игры
|45'Рахими Суфьян (0:1)
|51'Рахими Суфьян (0:2)
|(1:2) Симеоне Джулиано68'
Рульи Херонимо•Ди Чезаре Марко 90' •Солер Хулио 69' (Фернандес Игнасио II ( 69' 88') •Гарсия Хоакин II 83' (Эчеверри Клаудио ( 83' ) •Отаменди Николас•Сенон Кевин 54' (Симеоне Джулиано ( 54' ) •Медина Кристиан•Альмада Тьяго•Эссе Сантьяго 69' (Гондоу Лусиано ( 69' ) •Бельтран Лукас 69' (Амионе Бруно ( 69' ) •Альварес Хулиан
Запасные: Лухан Гонсало•Брей Леандро
Мунир 90' •Хакими Ашраф•Букамир Мехди•Эль-Уахди Закария 61' •Бен-Сегир Элисс 81' (Кехта Ясин ( 81' ) •Эль-Ханнус Билал 45' 90' (Бушуари Беньямин ( 90' ) •Ахомаш Ильяс 39' 59' (Эз Абде ( 59' ) •Таргаллин Уссама 88' •Эль-Аззузи Уссама 81' (Накаш Акрам ( 81' ) •Ричардсон Амир•Рахими Суфьян 70'
Запасные: Тахиф Адиль•Маухуб Эль-Мехди•Ганими Рашид
24 Июля. Стадион "Жоффруа Гишар " (Сент-Этьен).
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