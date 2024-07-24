Олимпийская сборная Франции разгромила американцев

Сборные Франции и США стартовали на олимпийском турнире. Хозяева Игр слишком долго раскачивались, но ударно провели заключительную треть поединка.

В первом тайме запомнился только один момент. Пакстен Ааронсон получил мяч на левом краю штрафной, легко прокинул защитника и пробивал низом в ближний угол - вратарь ногой парировал угрозу.

На 58 минуте с подачей Джона Толкина со штрафного оборона французов справилась, с подбора Джордже Михайлович мощно стрельнул с 23 метров - перекладина спасла ворота хозяев. Ответная атака - Александр Ляказетт получил мяч перед штрафной после скидки Ману Коне и пробил с 25 метров точно в левый от себя нижний угол - 1:0. Ааронсон после навеса Кевина Паредеса с правого фланга пробил головой - голкипер спас свои ворота. В следующей фазе атаки после навеса Паредеса Толкин атаковал ворота практически в упор, но попал в штангу. Французы снова ответили голевой вылазкой. Ляказетт в этот раз выступил в роли ассистента, покатив на Майкла Олисе к линии штрафной, тот убрал мяч под левую, обыграв защитника, и блестяще обвёл вратаря - 2:0. Жорис Шотар с углового исполнил подачу в центр штрафной, а Луак Баде головой расстрелял ближний угол ворот соперника - 3:0.