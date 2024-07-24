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Летние Олимпийские игры

Олимпийская сборная Франции разгромила американцев

24 Июля 2024 • 23:58 Комментировать
Франция (до 23 лет)
3:0
США (до 23 лет)

Сборные Франции и США стартовали на олимпийском турнире. Хозяева Игр слишком долго раскачивались, но ударно провели заключительную треть поединка.

В первом тайме запомнился только один момент. Пакстен Ааронсон получил мяч на левом краю штрафной, легко прокинул защитника и пробивал низом в ближний угол - вратарь ногой парировал угрозу.

На 58 минуте с подачей Джона Толкина со штрафного оборона французов справилась, с подбора Джордже Михайлович мощно стрельнул с 23 метров - перекладина спасла ворота хозяев. Ответная атака - Александр Ляказетт получил мяч перед штрафной после скидки Ману Коне и пробил с 25 метров точно в левый от себя нижний угол - 1:0. Ааронсон после навеса Кевина Паредеса с правого фланга пробил головой - голкипер спас свои ворота. В следующей фазе атаки после навеса Паредеса Толкин атаковал ворота практически в упор, но попал в штангу. Французы снова ответили голевой вылазкой. Ляказетт в этот раз выступил в роли ассистента, покатив на Майкла Олисе к линии штрафной, тот убрал мяч под левую, обыграв защитника, и блестяще обвёл вратаря - 2:0. Жорис Шотар с углового исполнил подачу в центр штрафной, а Луак Баде головой расстрелял ближний угол ворот соперника - 3:0.

Протокол игры  
Франция (до 23 лет)3:0США (до 23 лет)
(1:0) Ляказетт Александр61'  
(2:0) Олисе Майкл69'  
(3:0) Баде Луак85'  
Рестес ГийомЛюкеба КастеллоТрюффер АдриенБаде ЛуакСильдиллия КилианнКоне МануОлисе МайклМийо ЭнцоШотар ЖорисЛяказетт АлександрМатета Жан-Филипп
Запасные: Нкамбадио ОбедЛоко БрэдлиМюинга АрноШерки РайанДуэ ДезиреМагасса СунгутуАклиуш Манес
Шульте ПатрикХарриэль НатанЦиммерман УокерТолкин ДжонРобинсон МайлзБузио ДжанлукаТессманн ТаннерАаронсон ПакстенМихайлович ДжорджеПаредес КевинМакгуайр Дункан
Запасные: Кремаски БенджаминУайли КалебБут ТейлорМакГлинн ДжекСлонина ГабриелДитц МаксимилианЙоу Гриффин
24 июля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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Евро-Футбол.Ру,
Олимпийская сборная Франции олимпийская сборная США

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