Сборная Украины неожиданно уступила Ираку в дебютном матче на Олимпиаде

Сборная Украины дебютировала на Олимпиаде матчем против команды Ирака. В первом тайме азиатская команда ни разу не пробила по воротам. У коллектива Руслана Ротаня хорошие удары наносили Дмитрий Крыськив, Максим Хлань и Илья Крупский.

После перерыва после навеса со штрафного пробил головой Арсений Батагов, отбил в падении перед собой вратарь, но точно на Валентина Рубчинского, который в касание протолкнул снаряд в сетку между двух защитников - 0:1. Тут же пенальти у соперника - его уверенно реализовал Аймен Хуссейн, разведя мяч и голкипера по разным углам. Игроки сборной Ирака неожиданно вышли вперед - сместился с фланга в центр Али Джасим, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил низом точно в ближний угол ворот, без шансов для вратаря - 2:1.

Напомним, что в этой же группе в скандальном матче Аргентина уступила Марокко (1:2).