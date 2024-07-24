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Летние Олимпийские игры

Сборная Украины неожиданно уступила Ираку в дебютном матче на Олимпиаде

24 Июля 2024 • 22:05 Комментировать
Ирак (до 23 лет)
2:1
Украина (до 23 лет)

Сборная Украины дебютировала на Олимпиаде матчем против команды Ирака. В первом тайме азиатская команда ни разу не пробила по воротам. У коллектива Руслана Ротаня хорошие удары наносили Дмитрий Крыськив, Максим Хлань и Илья Крупский.

После перерыва после навеса со штрафного пробил головой Арсений Батагов, отбил в падении перед собой вратарь, но точно на Валентина Рубчинского, который в касание протолкнул снаряд в сетку между двух защитников - 0:1. Тут же пенальти у соперника - его уверенно реализовал Аймен Хуссейн, разведя мяч и голкипера по разным углам. Игроки сборной Ирака неожиданно вышли вперед - сместился с фланга в центр Али Джасим, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил низом точно в ближний угол ворот, без шансов для вратаря - 2:1.

Напомним, что в этой же группе в скандальном матче Аргентина уступила Марокко (1:2).

Протокол игры  
Ирак (до 23 лет)2:1Украина (до 23 лет)
  53'Рубчинский Валентин (0:1)
(1:1) Хуссейн Аймен57'  
(2:1) Джасим Али75'  
Хасан ХуссейнАли ХусейнМакнази АхмедТахсин ЗаидСаадун МустафаОджаими ХуссейнБайеш ИбрагимАмин ЮссефМохаммед МунтадерМохаммед КаррарХуссейн Аймен
Запасные: Джасим АлиМунтадер АбдуламирАль-Имам ЙосефЛевент ХуссейнМухаммад НихадСаад КаррарАль-Рекаби Кумель
Фесюн КирилМартынюк АлександрТаловеров МаксимБрагару МаксимБатагов АрсенийКрупский ИльяРубчинский ВалентинМихайленко НиколайХлань МаксимКрыськив ДмитрийСикан Даниил
Запасные: Салюк ВладимирФедор ОлегЕрмаков ГеоргийОчеретько ОлегКраснопир ИгорьВелетень ВладиславСыч Алексей
24 июля. Стадион "Гроупама Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
олимпийская сборная Ирака олимпийская сборная Украины

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