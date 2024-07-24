Отаменди – о скандальном матче: «Это исторический беспорядок»

Николас Отаменди, капитан Олимпийской сборной Аргентины, высказался о матче первого тура турнира против Марокко.

Напомним, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Марокко. Аргентинцам удалось забить в добавленное к матчу время, после чего начались беспорядки на трибунах, арбитр принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Когда встреча продолжилась, судья обратился к VAR, а после отменил взятие ворот, рассмотрев в том моменте офсайд.

- Это исторический беспорядок. Ничего подобного никогда не было. Мы ждали почти два часа, а никто нам ничего не мог сказать. Мы чувствовали себя беспомощными, - сказал футболист по окончании встречи.

Ранее Лионель Месси отреагировал на скандальный матч, написав одно слово.