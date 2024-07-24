Судья объяснил, почему матч Аргентина - Марокко был доигран спустя два часа

Российский судья Александр Егоров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему матч Аргентина – Марокко на Олимпийских играх в Париже был доигран спустя два часа.

«Когда засчитали этот гол, то начались какие-то беспорядки и команды увели. Так что по протоколу всё правильно. Бригада сделала проверку, гол отменили и решили доигрывать оставшееся время. Я думаю, тут всё правильно. Беспорядки начались, и команды увели в подтрибунное помещение. Только судья принимает решение, через какое время возобновить матч», — сказал Егоров.

Сборная Марокко одержала неожиданную победу над Аргентиной со счётом 2:1. Игра была прервана на два часа из-за беспорядков на трибунах. Всё случилось после того, как Аргентина забила гол на 106-й минуте и, казалось, ушла от поражения. Но в этот момент болельщики Марокко начали бросать на поле петарды и другие предметы, главный арбитр принял решение приостановить игру. Спустя два часа игра возобновилась, а бригада судей обратилась к видеопросмотру и обнаружила, что у аргентинца был офсайд. В итоге мяч был отменён, команды доиграли три минуты, а победу в игре одержала сборная Марокко со счётом 2:1.