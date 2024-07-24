Наставник Олимпийской сборной Аргентины: «Это самый большой цирк, который я видел»

Хавьер Маскерано, главный тренер Олимпийской сборной Аргентины, дал свой комментарий после матча первого тура турнира с Марокко.

Встреча, напомним, завершилась со счётом 2:1 в пользу Марокко. Игра была приостановлена после того, как аргентинцам удалось сравнять счёт в компенсированное время – после этого на трибунах начались беспорядки. Когда матч возобновился, арбитр отменил гол Аргентины, итоговый счёт – 2:1.

- Это самый большой цирк, который я видел в своей жизни, - передаёт слова бывшего игрока «Барселоны» TyC Sports.

Ранее Лионель Месси одним словом описал происходящее в матче.