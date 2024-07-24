Месси отреагировал на скандальный матч Аргентины на Олимпийских играх

Лионель Месси, форвард сборной Аргентины, в своих социальных сетях кратко прокомментировал встречу Олимпийских игр, в которой его соотечественники потерпели поражение от Марокко.

Напомним, в компенсированное к матчу время Аргентина сравняла счёт (2:2), после чего на трибунах начались беспорядки. В итоге главный судья встречи принял решение увести обе сборные в подтрибунное помещение – пауза продлилась два часа, после чего игра продолжилась, но уже без болельщиков. Арбитр решил проверить гол аргентинцев с помощью VAR и рассмотрел там офсайд – в итоге гол был отменён, а аргентинцы проиграли со счётом 1:2.

- Невиданно, - написал Месси в социальных сетях.