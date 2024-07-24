Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Летние Олимпийские игры

Сборная Марокко победила Аргентину в скандальном матче, встреча была прервана на два часа

24 Июля 2024 • 20:20 Комментировать
Аргентина (до 23 лет)
1:2
Марокко (до 23 лет)

Завершилась встреча 1-го тура Олимпийских игр между сборными Аргентины и Марокко.

Марокканцы одержали победу со счётом 2:1. Отметим, что игра была прервана на два часа из-за беспорядков на трибунах. Это случилось после того, как аргентинцы забили гол и, казалось бы, чудом избежали поражения. В итоге на поле полетели различные предметы, включая петарды, а некоторые болельщики сборной Марокко и вовсе начали выбегать на поле. Главный судья поединка принял решение увести команды с поля, пауза продлилась два часа. Когда арбитр и обе сборные вернулись на поле, то судья обратился к системе VAR и увидел офсайд в моменте, когда аргентинцы сравнивали счёт – в итоге мяч был отменён, а команды доиграли несколько минут без болельщиков, после чего прозвучал финальный свисток – 2:1 победа сборной Марокко.

Отметим, что в группу Аргентины и Марокко на Олимпийских играх также входят сборные Ирака и Украины. Турнир проходит во Франции, завершится он 9 августа.

Протокол игры  
Аргентина (до 23 лет)1:2Марокко (до 23 лет)
  45'Рахими Суфьян (0:1)
  51'Рахими Суфьян (0:2)
(1:2) Симеоне Джулиано68'  
   
Рульи ХеронимоДи Чезаре Марко  90'Солер Хулио 69' (Фернандес Игнасио II ( 69'  88') Гарсия Хоакин II 83' (Эчеверри Клаудио ( 83') Отаменди НиколасСенон Кевин 54' (Симеоне Джулиано ( 54') Медина КристианАльмада ТьягоЭссе Сантьяго 69' (Гондоу Лусиано ( 69') Бельтран Лукас 69' (Амионе Бруно ( 69') Альварес Хулиан
Запасные: Лухан ГонсалоБрей Леандро
Мунир  90'Хакими АшрафБукамир МехдиЭль-Уахди Закария  61'Бен-Сегир Элисс 81' (Кехта Ясин ( 81') Эль-Ханнус Билал  45' 90' (Бушуари Беньямин ( 90') Ахомаш Ильяс  39' 59' (Эз Абде ( 59') Таргаллин Уссама  88'Эль-Аззузи Уссама 81' (Накаш Акрам ( 81') Ричардсон АмирРахими Суфьян  70'
Запасные: Тахиф АдильМаухуб Эль-МехдиГаними Рашид
24 июля. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
олимпийская сборная Аргентины олимпийская сборная Марокко

Новости по матчу

Сегодня, 24 Июля
20:11
Матч сборных Аргентины и Марокко продолжат, гол аргентинцев отменён
18:13
Олимпийская сборная Аргентины чудом не проиграла марокканцам
23 Июля
22:39
Ставка и прогноз на матч Аргентина — Марокко Олимпийских игр — 24 июля 2024
12:39
Прогноз на точный счёт матча Аргентина — Марокко Олимпийских игр — 24 июля 2024
04 Июня
01:59
«Челси» не отпустил ключевого игрока на Олимпиаду
02 Июня
22:35
Сборная Аргентины убеждает «Челси» отпустить Энцо Фернандеса на Олимпиаду
22 Мая
01:52
«ПСЖ» позволит своей звезде сыграть на Олимпиаде
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Холанн: «Я больше не талант» Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» зашёл замену де Брёйне в сборной Англии, цена вопроса - 80 млн евро В «Барселоне» изменили решение по Фати Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Гюндоган получил предложение и может покинуть «Барселону»
Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Узбекистан (до 23 лет) Узбекистан (до 23 лет)
Испания (до 23 лет) Испания (до 23 лет)
1
2
Видео
Окончен
Аргентина (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет) Марокко (до 23 лет)
1
2
Видео
Окончен
Гвинея (до 23 лет) Гвинея (до 23 лет)
Новая Зеландия (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет)
1
2
Видео
Окончен
Египет (до 23 лет) Египет (до 23 лет)
Доминиканская Республика (до 23 лет) Доминиканская Республика (до 23 лет)
0
0
Видео
30 мин
Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет) Парагвай (до 23 лет)
1
0
Видео
30 мин
Ирак (до 23 лет) Ирак (до 23 лет)
Украина (до 23 лет) Украина (до 23 лет)
0
0
Видео
24.07.24 в 22:00
Мали (до 23 лет) Мали (до 23 лет)
Израиль (до 23 лет) Израиль (до 23 лет)
Видео
24.07.24 в 22:00
Франция (до 23 лет) Франция (до 23 лет)
США (до 23 лет) США (до 23 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Июля
20:20 · Олимпийские игры
Сборная Марокко победила Аргентину в скандальном матче, встреча была прервана на два часа
20:11 · Олимпийские игры
Матч сборных Аргентины и Марокко продолжат, гол аргентинцев отменён
20:03 · Олимпийские игры
На матче между Аргентиной и Марокко на Олимпийских играх произошёл скандал
18:20 · Олимпийские игры
Шомуродов забил на Олимпиаде, но сборная Узбекистана всё равно проиграла испанцам
18:13 · Олимпийские игры
Олимпийская сборная Аргентины чудом не проиграла марокканцам
13 Июля
18:36 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна отказался от зарплаты в «Динамо» на период Олимпиады
10 Июля
18:29 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» вызван на Олимпиаду официально
09 Июля
20:39 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Решил, что как тренер отпущу Бальбуэну на Олимпиаду»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна – в окончательной заявке сборной Парагвая на Олимпиаду официально
08 Июля
15:27 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потеряет важного игрока из-за Олимпиады
03 Июля
11:25 · Олимпийские игры
Стала известна заявка сборной Аргентины на Олимпийские игры, Месси и Энцо не вошли в итоговый список
02 Июля
21:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова обсуждать поездку Олисе на Олимпиаду
28 Июня
17:57 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес не сыграет на Олимпиаде
27 Июня
23:27 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Олимпиада – один из важнейших турниров, но я не должен перегружать себя»
25 Июня
05:01 · Чемпионат Европы 2024
Игрок «Барселоны» надеется сыграть на Олимпиаде после Евро
22 Июня
21:44 · Олимпийские игры
«Бавария» отпустит Олисе на Олимпийские игры слухи
16 Июня
18:33 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе ответил, отпустит ли его «Реал» на Олимпиаду
13 Июня
15:08 · Олимпийские игры
Месси честно объяснил, почему не сыграет на Олимпиаде
09:56 · Олимпийские игры
Месси объявил о том, что не сыграет на Олимпиаде в Париже 1
09 Июня
19:12 · Олимпийские игры
Ровно 100 лет назад сборная Уругвая стала сильнейшей командой в мире
07 Июня
07:28 · Испания. Ла Лига
Камавинга прокомментировал запрет «Реала» на участие в Олимпийских играх 1
06 Июня
15:56 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес готов пойти против «Астон Виллы»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решение по Мудрику и Энцо Фернандесу
05 Июня
14:20 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Манчестер Сити» Альварес обратился к Гвардиоле с просьбой
04 Июня
01:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не отпустил ключевого игрока на Олимпиаду
Все новости
Рекомендуем