Сборная Марокко победила Аргентину в скандальном матче, встреча была прервана на два часа

Завершилась встреча 1-го тура Олимпийских игр между сборными Аргентины и Марокко.

Марокканцы одержали победу со счётом 2:1. Отметим, что игра была прервана на два часа из-за беспорядков на трибунах. Это случилось после того, как аргентинцы забили гол и, казалось бы, чудом избежали поражения. В итоге на поле полетели различные предметы, включая петарды, а некоторые болельщики сборной Марокко и вовсе начали выбегать на поле. Главный судья поединка принял решение увести команды с поля, пауза продлилась два часа. Когда арбитр и обе сборные вернулись на поле, то судья обратился к системе VAR и увидел офсайд в моменте, когда аргентинцы сравнивали счёт – в итоге мяч был отменён, а команды доиграли несколько минут без болельщиков, после чего прозвучал финальный свисток – 2:1 победа сборной Марокко.

Отметим, что в группу Аргентины и Марокко на Олимпийских играх также входят сборные Ирака и Украины. Турнир проходит во Франции, завершится он 9 августа.