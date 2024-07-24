Матч сборных Аргентины и Марокко продолжат, гол аргентинцев отменён

Сборные Аргентины и Марокко доиграют встречу 1-го тура Олимпийских игр.

Напомним, арбитр увёл команды с поля после того, как на трибунах начались беспорядки и на поле полетели различные предметы. Это случилось после того, как аргентинцы сравняли счёт в компенсированное к матчу время – 2:2. Встреча была приостановлена на два часа. В итоге судья возобновит матч, а гол, забитый аргентинцами, отменён – арбитр обратился к VAR и зафиксировал офсайд.

На данный момент коллективы сборных вышли на поле стадиона, трибуны которого уже пустые – встреча продолжится без них.