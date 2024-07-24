На матче между Аргентиной и Марокко на Олимпийских играх произошёл скандал

Стартовая встреча Олимпийских игр во Франции между сборными Аргентины и Марокко (2:2) не обошлась без скандала.

Как передаёт L’Eqiope, в концовке матча, который состоялся на стадионе «Жоффруа Гишар», случились беспорядки на трибунах. Аргентинская сборная смогла сравнять счёт на 90+16-й минуте – отличился Кристиан Медина. После этого с трибун полетели на поле различные предметы, включая бутылки и петарды. Также некоторые болельщики сборной Марокко выбежали на поле. В итоге главный судья поединка принял решения увести команды с поля.

Отмечается, что встреча ещё может быть возобновлена – пока нет информации, означал ли свисток арбитра окончание матча.