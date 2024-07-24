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Летние Олимпийские игры

Шомуродов забил на Олимпиаде, но сборная Узбекистана всё равно проиграла испанцам

24 Июля 2024 • 18:20 Комментировать
Узбекистан (до 23 лет)
1:2
Испания (до 23 лет)
окончен

Олимпийская сборная Узбекистана неплохо сыграла в первом матче на Олимпиаде против команды Испании и имела массу шансов набрать очки. Что касается голов, в середине первого тайма штрафной удар у сборной Испании слева. Алекс Баэна пробежал мимо мяча, Серхио Гомес навесил, Абель Руис скинул головой поперек поля от ближней штанги, а дальнюю - замкнул Марк Пубиль, опередивший Иброгимхалила Юлдошева - 0:1. На 45-й минуте Пау Кубарси в своей штрафной площади уронил Мухаммадкодира Хамралиева, которого придерживал и принял на бедро - пенальти. В левый нижний угол отправил мяч Элдор Шомуродов с одиннадцатиметровой отметки. Арнау Тенас упал в нужную сторону, но всё-таки не смог дотянуться - 1:1.

После перерыва пенальти и в другие ворота после фола Аббосбека Файзуллаева - Серхио Гомес пробил с одиннадцатиметровой отметки по центру, а Абдувохид Нематов отразил мяч правой ногой. И все же Серхио Гомес отличился с игры - Хуан Миранда отправил ему прострел с левого полуфланга в штрафную, и Гомес поразил левый угол - 1:2.

Протокол игры  
Узбекистан (до 23 лет)1:2Испания (до 23 лет)
  29'Пубиль Марк (0:1)
(1:1) Шомуродов Элдор45'  
  62'Гомес Серхио (1:2)
Нематов АбдувохидХусанов АбдукодирАликулов ХусниддинХамралиев МухаммадкодирЮлдошев ИброгимхалилЖалолиддинов ЖасурбекРахмоналиев УмаралиБуриев АбдурауфФайзуллаев АббосбекУрунов ОстонШомуродов Элдор
Запасные: Диёр ХолматовИбрагимов ИброхимЖиянов РусланбекНазаров ВладимирНорчаев ХусаинМирсаидов СаидозаматАбдирахматов Зафармурод
Тенас АрнауПубиль МаркМиранда Хуан IIГарсия ЭрикКубарси ПауГомес СерхиоБарриос ПаблоБаэна АлексЛопес ФерминОрос АймарРуис Абель
Запасные: Ногуэроль Диего ЛопесБернабе АдрианОмородион СамуПачеко ХонГутьеррес МигельГарсия ЖоанТуррьентес Беньят
24 июля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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