Шомуродов забил на Олимпиаде, но сборная Узбекистана всё равно проиграла испанцам

Олимпийская сборная Узбекистана неплохо сыграла в первом матче на Олимпиаде против команды Испании и имела массу шансов набрать очки. Что касается голов, в середине первого тайма штрафной удар у сборной Испании слева. Алекс Баэна пробежал мимо мяча, Серхио Гомес навесил, Абель Руис скинул головой поперек поля от ближней штанги, а дальнюю - замкнул Марк Пубиль, опередивший Иброгимхалила Юлдошева - 0:1. На 45-й минуте Пау Кубарси в своей штрафной площади уронил Мухаммадкодира Хамралиева, которого придерживал и принял на бедро - пенальти. В левый нижний угол отправил мяч Элдор Шомуродов с одиннадцатиметровой отметки. Арнау Тенас упал в нужную сторону, но всё-таки не смог дотянуться - 1:1.

После перерыва пенальти и в другие ворота после фола Аббосбека Файзуллаева - Серхио Гомес пробил с одиннадцатиметровой отметки по центру, а Абдувохид Нематов отразил мяч правой ногой. И все же Серхио Гомес отличился с игры - Хуан Миранда отправил ему прострел с левого полуфланга в штрафную, и Гомес поразил левый угол - 1:2.