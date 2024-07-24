Олимпийская сборная Аргентины чудом не проиграла марокканцам

На Олимпиаде стартовал футбольный турнир. Сборная Аргентины, усиленная известными возрастными футболистами играла против соперников из Марокко. Противостояние получилось не очень событийным, а африканские футболисты лучше использовали свои моменты.

На 45-й минуте Ильяс Ахомаш выполнил отличную ответную передачу пяткой, а Билал эль-Ханус выполнил прострел в центр вратарской, вратарь в прыжке не смог добраться до мяча, а Суфьян Рахими из убойной позиции уже не имел права на промах - 0:1. Уссама эль-Азуззи из центра поля выполнил заброс на ход Ахомашу по правому флангу, тот ворвался в штрафную площадь и в борьбе с защитником оказался на газоне - пенальти. Рахими с «точки» уверенно пробил в левый угол ворот, голкипер угадал направление удара, но достать мяч, который шёл под штангу, не смог, - 0:2. В середине второго тайма Хоакин Гарсия с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Хулио Солер подработал мяч и сделал прострел к дальней штанге, где уже в подкате мяч в касание отправил в сетку Джулиано Симеоне - 1:2. Лусиано Гондоу активно работал у радиуса штрафной площади и в итоге протолкнул мяч в центр штрафной на Альвареса, но Хулиан в ближнем бою не смог переиграть кипера и пробил точно в него. Только на 90-й минуте сравнялся счет. Настоящий штурм ворот марокканцев с двумя сейвами вратаря и двумя попаданиями в перекладину, и Кристиан Медина затолкал мяч в сетку - 2:2.