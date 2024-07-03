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Летние Олимпийские игры

Стала известна заявка сборной Аргентины на Олимпийские игры, Месси и Энцо не вошли в итоговый список

03 Июля 2024 • 11:25 Комментировать

Тренерский штаб олимпийской сборной Аргентины определились с заявкой на предстоящие Игры в Париже.

Ветераны сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария не вошли в окончательный список из игроков, которые смогут сыграть на Олимпиаде. Также не примет участие на Играх в Париже и полузащитник «Челси» Энцо Фернандес.

Вратари: Херонимо Рульи («Аякс»), Леандро Брей («Бока Хуниорс»).

Защитники: Бруно Амионе («Сантос Лагуна»), Маркос Ди Сезаре («Расинг»), Николас Отаменди («Бенфика»), Гонсало Лухан («Сан-Лоренцо»), Хоакин Гарсия («Велес»), Хулио Солер («Ланус»).

Полузащитники: Сантьяго Эссе («Олимпиакос»), Кристиан Медина («Бока Хуниорс»), Эсекьель Фернандес («Бока Хуниорс»), Кевин Зенон («Бока Хуниорс»), Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт»), Тьяго Альмада («Ботафого»).

Нападающие: Лусьяно Гондоу («Аргентинос Хуниорс»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид), Лукас Бельтран («Фиорентина»).

Футбольный турнир на Олимпийских играх пройдёт с 24 июля по 10 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
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