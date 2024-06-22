Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, переходящий в «Баварию», примет участием в Олимпийских играх.

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб уже закрыл сделку по 22-летнему французу.

Как стало известно L`Equipe, Олисе очень хочет сыграть на предстоящей Олимпиаде в Париже. По данным источника, «Бавария» не собирается препятствовать участию футболиста в турнире.

Напомним, Олимпийские игры – 2024 стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.

В минувшем клубном сезоне Олисе появился на поле в 19 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал в свой актив шесть результативных передач.