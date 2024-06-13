Месси честно объяснил, почему не сыграет на Олимпиаде

Нападающий Лионель Месси объяснил, почему не выступит за сборную Аргентины на футбольном турнире Олимпийских игр.

«Трудно думать об Олимпийских играх сейчас, перед Кубком Америки. Я могу провести два-три месяца за пределами клуба. И я уже не в том возрасте, чтобы участвовать во всех турнирах. Приходится тщательно выбирать. Сыграть в двух турнирах подряд было бы слишком.

Мне очень повезло сыграть на Олимпиаде и выиграть турнир [в 2008 году]. Это замечательный опыт на футбольном уровне. Это воспоминания, которые я никогда не забуду. Надеюсь, что ребята, которые поедут на турнир, испытают те же особенные чувства, что и я в своё время. Олимпиада – это что-то особенное, отличающееся от всего остального», - сказал Месси аргентинскому ESPN.