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Летние Олимпийские игры

Месси честно объяснил, почему не сыграет на Олимпиаде

13 Июня 2024 • 15:08 Комментировать

Нападающий Лионель Месси объяснил, почему не выступит за сборную Аргентины на футбольном турнире Олимпийских игр.

«Трудно думать об Олимпийских играх сейчас, перед Кубком Америки. Я могу провести два-три месяца за пределами клуба. И я уже не в том возрасте, чтобы участвовать во всех турнирах. Приходится тщательно выбирать. Сыграть в двух турнирах подряд было бы слишком.

Мне очень повезло сыграть на Олимпиаде и выиграть турнир [в 2008 году]. Это замечательный опыт на футбольном уровне. Это воспоминания, которые я никогда не забуду. Надеюсь, что ребята, которые поедут на турнир, испытают те же особенные чувства, что и я в своё время. Олимпиада – это что-то особенное, отличающееся от всего остального», - сказал Месси аргентинскому ESPN.

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