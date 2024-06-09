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Летние Олимпийские игры

Ровно 100 лет назад сборная Уругвая стала сильнейшей командой в мире

09 Июня 2024 • 19:12 Комментировать

Ровно 100 лет назад, 9 июня 1924 года, состоялся финал футбольного турнира на Олимпиаде в Париже. Тогда в финальном матче сборная Уругвая разгромила Швейцарию со счётом 3:0.

В те годы чемпионата мира по футболу ещё не существовало, поэтому именно победитель олимпийского турнира считался сильнейшей командой в мире. Первый чемпионат мира прошёл только в 1930 году.

Ближайшим летом Олимпийские игры тоже будет принимать Париж. На футбольном турнире выступят команды в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая сборная может заявить трёх футболистов вне возрастного лимита.  

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